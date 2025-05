video suggerito

Marc Marquez vince la Sprint Race del GP di Francia: sesta vittoria su sei in stagione Marc Marquez è incredibile, vince la Sprint Race anche in Francia: si prende il primo posto di forza davanti al fratello Alex e a Fermin Aldeguer. Quartararo finisce quarto, fuori Bagnaia. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

94 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marc Marquez ormai è imprendibile: neanche Fabio Quartararo nella sua miglior giornata riesce a tenere testa allo spagnolo che vince la Sprint Race a Le Mans, la sesta vittoria stagionale su sei gare sprint disputate. Il pilota sta scrivendo la storia e si prende un primo posto incredibile davanti a suo fratello Alex che si piazza al secondo posto e a Fermin Aldeguer che si prende il gradino più basso del podio.

Dopo essersi preso la pole il francese, gasato per il tifo del pubblico di casa, scivola al quarto posto alla fine di una gara di resistenza in cui ha dovuto fare a sportellate con Marquez per gran parte della gara. Sfortuna invece per Bagnaia: dopo il sesto posto nelle qualifiche l'italiano cade al secondo giro della Sprint Race ed è costretto a ritirarsi.

Marc Marquez strepitoso, vince la Sprint Race anche a Le Mans

Lo spagnolo non ha nessun rivale quando si parla di Sprint Race. Le ha vinte tutte in stagione e quello di Le Mans è il sesto trionfo su sei, numeri incredibili per un pilota che quest'anno sta girando a ritmi davvero impressionati. E pensare che Quartararo, partito al primo posto nella griglia di partenza, ha cercato di resistere in ogni modo ai suoi assalti cedendo solo negli ultimi giri prima del crollo che lo ha portato al quarto posto.

L'unico che avrebbe potuto insediare Marquez era suo fratello Alex che gli è arrivato a pochi secondi di distanza, precedendo Fermin Aldeguer che ha disputato una gara bellissima. Tra i delusi ci sono Quartararo, quarto in classifica dopo essere partito al primo posto mentre Bagnaia è stato costretto a ritirarsi alla terza curva dopo una brutta caduta.