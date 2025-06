Marc Marquez show ad Aragon, vittoria senza appello davanti al fratello Alex: Bagnaia torna sul podio

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Marc Marquez completa il suo GP di Aragon della MotoGP 2025 perfetto. L'otto volte campione del mondo dopo aver primeggiato in tutte le sessioni di prove libere, essersi preso la pole position nelle qualifiche e aver vinto la Sprint Race del sabato, ha dominato anche la gara della domenica sul circuito del MotorLand di Alcaniz abbattendo più volte il precedente record della pista. Lo spagnolo ha preceduto alla bandiera a scacchi il fratello Alex allungando dunque in vetta alla classifica iridata al termine di un weekend che lo ha visto vestire i panni del dominatore incontrastato.

Segnali di ripresa per Pecco Bagnaia dopo la disastrosa gara sprint del sabato. Il piemontese della Ducati passa Morbidelli al via, resiste agli attacchi di Pedro Acosta e conclude in terza posizione a pochi decimi dalla Desmosedici del team Gresini di Alex Marquez tornando così sul podio nella gara lunga. Protagonisti della corsa di Aragon anche Fermin Aldeguer e Franco Morbidelli, che nel finale hanno dato vita ad un prolungato e spettacolare duello per la quinta posizione, Joan Mir che ha portato la Honda al settimo posto e Marco Bezzecchi che dopo una bella rimonta ha recuperato ben dodici posizioni chiudendo ottavo alla bandiera a scacchi. Cadute invece per Zarco, Binder, Quartararo e Vinales.

La classifica del GP Aragon della MotoGP 2025: risultati, tempi e ordine d'arrivo

M. Marquez 41'11.195 A. Marquez +1.107 F. Bagnaia +2.029 P. Acosta +7.657 F. Morbidelli +10.363 F. Aldeguer +11.889 J. Mir +14.938 M. Bezzecchi +16.022 F. Di Giannantonio +18.321 R. Fernandez +19.190 A. Rins +19.646 E. Bastianini +24.624 A. Fernandez +25.986 J. Miller +26.761 M. Oliveira +27.122 S. Chantra +37.117 L. Savadori +43.588 M. Viñales +1'26.319 F. Quartararo (ritirato) B. Binder (ritirato) J. Zarco (ritirato)