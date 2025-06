video suggerito

Marc Marquez sfotte l'Inter nel box Ducati: "Voglio mostrarvi una cosa". È una sottile rivincita Siparietto divertente nel box Ducati con Marc Marquez che ha preso in giro Dall'Igna con un meme volgare, sorprendendo tutti.

A cura di Marco Beltrami

La vendetta è un piatto che va servito freddo, e non solo in pista. Lo sa bene Marc Marquez, che ha trovato un modo molto particolare per prendersi la rivincita con il suo direttore generale, Gigi Dall'Igna. Questa volta però i motori non c’entrano niente, visto che si tratta di uno sfottò di tipo calcistico. Il sei volte campione del mondo della MotoGP ha preso in giro l'Inter dopo la pesante sconfitta in finale di Champions contro il PSG.

Marc Marquez prende in giro l'Inter per la sconfitta con il PSG

Nel video caricato sul profilo ufficiale della Ducati si può vedere il leader della classifica mondiale parlare al resto del team, sotto gli occhi proprio di Dall'Igna. Un intervento come tanti, con il pilota spagnolo che sembrava introdurre alcune considerazioni tecniche: "Prima di iniziare il meeting, perché io faccio le mie cose, e questo weekend ho fatto uno studio sulla gomma anteriore. Non so se è giusto o no, ma è venuto così".

Perché Marquez si è vendicato di Dall'Igna

Marquez si è alzato, si è avvicinato al proiettore e ha mostrato a tutti il foglio che aveva in mano, relativo ai suoi presunti studi. Qui però arriva il colpo di scena: sull’immagine c’era un'heat map, ovvero una mappa di calore relativa proprio alla finale di Champions, con una forma volgare. Nella stessa infatti, censurata si può intravedere un meme con il PSG che possiede l'Inter.

Risate per tutti, con Marc che ha poi proseguito: "È giusto o no? Perché a Silverstone abbiamo fatto fatica, e io ero sabato lì seduto a casa che dicevo: dov’è? Che curva? La 11 o… ed è venuto fuori così. Non so se è giusto o no".

Chiaramente le battute erano rivolte a Dall'Igna, tifosissimo dell’Inter. Il dirigente è stato allo scherzo, rispondendo divertito: "Adesso prendo io in mano la situazione". Una vendetta firmata Marc Marquez, sostenitore del Barcellona. Non erano mancati gli sfottò in occasione dell’eliminazione dei blaugrana per mano proprio dell’Inter, con tanto di scambio di maglia precedente. Ora, la rivincita. A sorpresa.