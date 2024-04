video suggerito

Marc Marquez non usa il bottone di Bagnaia per frenare sulla Ducati: “Preferisco usare il piede” Nel test della MotoGP sul circuito di Jerez Marc Marquez ha voluto provare sulla sua Ducati il ‘freno a pollice’ che utilizzano Bagnaia e Martin: lo spagnolo da 12 anni aziona il freno posteriore solo con il pedale posto sulla pedana della sua moto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nonostante il secondo posto ed aver perso il duello corpo a corpo con Pecco Bagnaia, il GP di Spagna della MotoGP 2024 ha segnato il ritorno di Marc Marquez ai massimi livelli della classe regina del Motomondiale. La sua prima pole position e il suo primo podio dal suo arrivo nel team Gresini e, dunque, nell'alveo dei piloti Ducati, ha difatti confermato l'ulteriore crescita dell'otto volte campione del mondo che sembra finalmente essersi adattato alla Desmosedici (molto diversa da quella Honda con cui ha corso prima d'ora in tutta la sua carriera in top-class) anche se ancora non sfrutta a pieno tutte le tecnologie offertegli dalla casa di Borgo Panigale.

Nel lungo e spettacolare duello ruota a ruota con Bagnaia andato in scena nella corsa di Jerez de la Frontera infatti è emersa una differenza sostanziale in frenata tra i due piloti quando c'è da azionare il freno posteriore. Evidente infatti come il campione del mondo in carica (così come fanno Jorge Martin e tutti gli altri piloti MotoGP che guidano una Ducati) freni pigiando con il pollice un bottone posto sotto la manopola sinistra dello sterzo, mentre Marc Marquez continua a frenare premendo con il piede sul pedale posto sulla pedana della sua GP23.

Un differente modo di azionare il freno posteriore che non rappresenta per forza un vantaggio o uno svantaggio ma che, per esempio, nella scorsa stagione ha permesso ad Enea Bastianini di migliorare sensibilmente le sue prestazioni in sella alla sua Ducati a stagione in corso (proprio passando dalla "frenata a piede" alla "frenata a pollice"). Un differente modo di azionare il freno posteriore che però, evidentemente, per Marc Marquez (abituato da sempre a frenare con il pedale) poteva anche rappresentare un piccolo svantaggio nei confronti di quelli che considera i suoi principali rivali, vale a dire Pecco Bagnaia e Jorge Martin.

Ed è proprio per capire se questo particolare potesse influire per colmare il piccolo gap con coloro che al momento sono i punti di riferimento tra i piloti Ducati che, nel corso del test andato in scena sul circuito di Jerez il giorno successivo al GP di Spagna (che ha visto Fabio Di Giannantonio, Maverick Vinale e Franco Morbidelli piazzare le migliori prestazioni cronometriche di giornata), lo spagnolo del team Gresini ha voluto provare il "freno a pollice".

A rivelarlo è stato lo stesso Marc Marquez ai microfoni di Sky Sport: "Da 12 anni sono abituato a frenare in un modo, è difficile adattarsi in un giorno solo. Oggi ho provato diverse cose. L'ho voluto provare perché sia Bagnaia che Martin lo usano" ha difatti detto l'otto volte iridato prima di concludere che, almeno per il prossimo weekend di gara, non ha intenzione di cambiare il suo modo di azionare il freno posteriore della sua GP23 ("Il freno con il pollice non lo useremo a Le Mans, per ora preferisco andare avanti con il piede perché ho la sensibilità giusta" sono state difatti le sue parole a riguardo).

MotoGP News Calendario Classifica segui