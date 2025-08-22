Marc Marquez nega tutto su Valentino Rossi: “Ve lo giuro, e se mento che mi vada male in Ungheria”

L'incontro con i media alla vigilia del GP d'Ungheria della MotoGP è stata l'occasione per Marc Marquez per ribadire con fermezza, fino al punto di giurare che le cose erano andate esattamente come diceva lui, di non aver visto Valentino Rossi quando lo scorso fine settimana i due si sono incrociati sulla corsia box del Red Bull Ring a Spielberg, prima della Sprint Race del GP d'Austria, poi dominata dal campione spagnolo della Ducati così come la gara della domenica. I rapporti tra Marquez e Rossi sono sempre caratterizzati dal gelo polare dopo quanto accadde nel 2015 a Sepang, con la caduta dei due che costò di fatto il titolo al ‘Dottore' nella lotta con Jorge Lorenzo, vista la successiva penalizzazione nell'ultimo GP stagionale a Valencia. "Giuro che non l'ho visto", insiste Marc quando gli chiedono del fugace incrocio con Rossi.

Marquez premette di essere "in un momento della mia vita in cui cerco solo di essere circondato da persone che mi sostengano", aggirando la domanda se cambierebbe il suo comportamento di sabato scorso nella pit lane in Austria, ma poi non può eludere quella successiva.

Marc Marquez giura di non aver visto Valentino Rossi in Austria

"Non pensi di aver perso l'occasione di metterlo in difficoltà?", chiedono al ‘Cabroncito', suggerendo che se al Red Bull Ring lo avesse salutato lui per primo, a quel punto sarebbe stato chiaro chi dei due si rifiuta di chiudere i conti col passato.

"È che non l'ho visto. Ve lo giuro, e se mento che mi vada male in Ungheria – risponde fermo lo spagnolo – Guardavo a terra. Lo posso giurare, perché è così. Non l'ho visto. Io guardo per terra, come i cavalli sulla griglia di partenza, e non mi importa se mi passa davanti Valentino o Brad Pitt, perché non li vedrò. Io vedrò solo il suolo, perché sono concentrato sulla mia gara".

Marc Marquez ha altri pensieri che fare pace con Valentino Rossi: blindare il titolo della MotoGP con la Ducati

La faida tra Marquez e Rossi va avanti da 10 anni e non si vede una fine

Come sia andata davvero a Spielberg, chi non abbia visto chi (o finto di non vederlo…), fatto sta che a distanza di ormai dieci anni, la faida tra il maggiore dei fratelli Marquez e Rossi sembra ben lontana dal finire con una stretta di mano e un chiarimento. Il punto è che non c'è e non ci sarà mai una ‘memoria condivisa' dai due su come andarono realmente i fatti quel giorno in Malesia: Valentino non perde occasione, anche recentemente, di ribadire – nella sua versione della vicenda – tutta la malafede nell'occasione da parte di Marc, che secondo lui deliberatamente stava cercando di aiutare Lorenzo a vincere il titolo della MotoGP. Insomma, la valutazione del campione marchigiano è sempre la stessa espressa in passato: "Marquez è il pilota più sporco di sempre". Altro che salutarsi…