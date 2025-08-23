Marc Marquez domina la Sprint Race del GP Ungheria: Bagnaia finisce 13°

Marc Marquez nel GP Ungheria di MotoGP si è preso la 13a vittoria su 14 Sprint Race disputate, settima di fila. Lo spagnolo ha confermato il primo posto nella classifica mondiale, allungando sugli inseguitori. Il pilota della Ducati è stato davanti dall'inizio alla fine, mettendo alle sue spalle Di Giannantonio e Morbidelli. 13° Bagnaia.

Marc Marquez dominatore della Sprint Race anche in Ungheria, la classifica

Non c'è stata gara dunque nella Sprint Race del GP Ungheria. Marquez si è confermato uno specialista della disciplina che ha sempre vinto in stagione, eccezion fatta per una volta in cui è stato il fratello a prendersi il primato. Con questo risultato, il campione spagnolo della Ducati si porta a 152 punti proprio su Alex Marquez, con 209 lunghezze di vantaggio su Bagnaia. Gara abbastanza anonima di Pecco che non è riuscito a riscattarsi.

Queste le parole del vincitore, riportate da Sky Sport: "Non ho visto molto, ho sentito qualcuno arrivarmi molto vicino. Ho provato a prendere il ritmo sin dall'inizio e sono riuscito a mantenere un passo costante. Sono contento e dobbiamo analizzare il comportamento della posteriore domani, ma sono soddisfatto del lavoro fatto".

Alle spalle di Marquez, gloria per gli italiani

Dietro l'imprendibile Marc Marquez, spazio al duo italiano del tea VR46 formato da Di Giannantonio e Morbidelli. Appena fuori dal podio Luca Marini, e a seguire Aldeguer, Mir e Bezzecchi. Appuntamento ora alla gara di domani, con la sensazione che a meno di colpi di scena sarà ancora Marc Marquez a fare la voce grossa. Partirà davanti a tutti e sarà difficile mantenere il suo passo.

L'ordine d'arrivo della Sprint Race: