MotoGP Ungheria, oggi qualifiche e sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, riparte la caccia a Marc Marquez

La MotoGP oggi torna in pista per il GP Ungheria: qualifiche in programma alle 10:50. Alle 15:00 la sprint race mentre la gara è in calendario domani alle 14:00. Diretta TV e streaming su Sky, in chiaro anche su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
A che ora iniziano le FP3 della MotoGP
A che ora iniziano le FP3 di MotoGP in programma oggi? Prima delle qualifiche le moto scenderanno in pista alle 10:05 per l'ultima sessione di prove prima delle qualifiche.
Al via le prove libere di Moto3: si fa sul serio
Inizia il programma di oggi in Ungheria, con le prove libere della Moto3. Sarà una mattinata e un primo pomeriggio molto intensi, con le qualifiche e la sprint della MotoGP
MotoGP, il programma del weekend: gara domani alle 14:00
Il programma del GP Ungheria di MotoGP prevede oggi dopo le prove libere le qualifiche a partire dalle 10:45. Alle 15 la gara sprint, con appuntamento poi a domani. Alle 14 la gara vera e propria.
Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2
Ore 10.45: MotoGP – qualifiche
Ore 14.55: MotoGP – Sprint
Ore 9.35: MotoGP – Warm Up
Ore 14: MotoGP – gara
Le caratteristiche del circuito del Balaton Park per il GP di oggi
Il Balaton Park Circuit si trova a Balatonfőkajár, Ungheria, a circa 85–90 km a sud-ovest di Budapest. È stato inaugurato nel maggio 2023 e progettato secondo elevati standard tecnici. Lungo poco più di 4 chilometri ha 17 curve, 10 a sinistra e 7 a destra. Si tratta di un circuito “lento” e molto tecnico con continue frenate e spazi stretti con chichane e curve lente senza lunghi rettilinei. Si tratta di un tracciato che impegna molto fisicamente i motociclisti. Pareri positivi da Bagnaia e Marquez.
Dove vedere la MotoGP oggi: alle 10:50 le qualifiche per la pole
La copertura televisiva del Gran Premio sarà completa su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e in streaming su NOW, con la trasmissione in diretta di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3. Gli utenti Sky potranno inoltre seguire tutto anche tramite l’app Sky Go.
Su TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre) andranno invece in onda in chiaro le qualifiche delle tre categorie, la Sprint di MotoGP e le gare di MotoE del sabato. Le corse di domenica verranno trasmesse in differita con questi orari: Moto3 alle 14:00, Moto2 alle 15:15 e MotoGP alle 17:00.
Gli stessi orari varranno anche per la visione gratuita in streaming sul sito tv8.it del GP d’Ungheria.
MotoGP, gli orari TV di qualifiche e gara sprint del GP Ungheria: la diretta su Sky e in chiaro su TV8
Questi gli orari e la programmazione televisiva completa del sabato di gara del GP di Ungheria. In programma le qualifiche e la gara Sprint, con diretta TV in chiaro su TV8 e su Sky. Ecco tutto quello che c'è da sapere:
- 10:50-11:05 MotoGP Q1 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)
- 11:15-11:30 MotoGP Q2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)
- 15:00 MotoGP Sprint Race (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)