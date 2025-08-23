MotoGP Ungheria, oggi qualifiche e sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, riparte la caccia a Marc Marquez

Il Balaton Park Circuit si trova a Balatonfőkajár, Ungheria, a circa 85–90 km a sud-ovest di Budapest. È stato inaugurato nel maggio 2023 e progettato secondo elevati standard tecnici. Lungo poco più di 4 chilometri ha 17 curve, 10 a sinistra e 7 a destra. Si tratta di un circuito “lento” e molto tecnico con continue frenate e spazi stretti con chichane e curve lente senza lunghi rettilinei. Si tratta di un tracciato che impegna molto fisicamente i motociclisti. Pareri positivi da Bagnaia e Marquez.