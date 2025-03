Marc Marquez da urlo anche ad Austin, terza pole nella MotoGP 2025: Di Giannantonio 2°, Bagnaia 6°

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Marc Marquez si prende la pole position nel GP Americhe 2025. Sul circuito di Austin il pilota spagnolo si lascia alle spalle Di Giannantonio che chiude in seconda posizione con suo fratello Alex che invece chiude terzo in griglia. Bagnaia è solo sesto. Le qualifiche iniziano con Luca Marini e Fabio Quartararo vanno in Q2. Fuori Bezzecchi, che partirà 13°, Rins (14°), Zarco (15°), Binder (16°), Bastianini (17°) e le altre Aprilia di Ogura e Raul Fernandez, rispettivamente 18° e 19°. Nelle Q2 show di Marc che sin dall'inizio mette il musetto davanti con un tempo importante che già nelle libere aveva fatto registrare.

Nel finale però ecco uscire allo scoperto suo fratello Alex che si prende la pole provvisoria prima del ritorno di Marc che con 2.01.088 si mette tutti alle spalle, compreso Bagnaia che, complice qualche problemino nel terzo e quarto settore, ha chiuso solo in sesta posizione. Ottima la prova di Di Giannantonio a cui è stato restituito un tempo nel finale. Per quanto riguarda Marc Marquez, lo spagnolo torna a centrare tre pole di fila in MotoGP dal 2014. Marc Marquez è il primo pilota dell’era moderna (dal 1971) con 8 pole in solo circuito. Per Marquez è anche la 69^ pole e la 119^ prima fila in carriera. La Ducati per la prima volta nella sua storia mette a segno 3 pole su 3 ad inizio stagione.

La griglia di partenza del GP delle Americhe della MotoGP 2025: i risultati delle qualifiche

1ª fila: M. Marquez (Ducati), Di Giannantonio (VR46 Ducati), A. Marquez (Gresini Ducati)

2ª fila: Acosta (KTM), Morbidelli (VR46 Ducati), Bagnaia (Ducati)

3ª fila: Marini (Honda), Mir (Honda), Miller (Pramac Yamaha)

4ª fila: Vinales (Tech3 KTM), Quartararo (Yamaha), Aldeguer (Gresini Ducati)

5ª fila: Bezzecchi (Aprilia), Rins (Yamaha), Zarco (LCR Honda)

6ª fila: Binder (KTM), Bastianini (Tech3 KTM), Ogura (Trackhouse Aprilia)

7ª fila: Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia), Augusto Fernandez (Yamaha Prima Pramac), Somkiat Chantra (Honda LCR)

8ª fila: Lorenzo Savadori (Aprilia ufficiale)