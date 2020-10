Luca Marini non ha riportato fratture e sta bene. Un po' ammaccato e dolorante per il capitombolo in pista ma il pilota dello Sky Racing Team VR46 se l'è cavata. A guardare le immagini e la sequenza video-clip viene la pelle d'oca. L'incidente che, suo malgrado, lo ha visto protagonista è avvenuto sulla pista di Le Mans, in Francia, nel corso della sessione di prove libere della Moto 2. All'ingresso della curva 5 ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato dal veicolo. La ruota anteriore ha avuto un movimento brusco, improvviso.

Impossibile riuscire a restare in sella: questione di attimi e il giovane s'è ritrovato in volo, atterrando sull'asfalto pochi metri più avanti. L'impatto è stato durissimo: è finito schiena a terra, sbattendo con violenza la caviglia sinistra. Il suo corpo è scivolato, trasportato dall'inerzia del movimento mentre alle spalle la sua moto tagliava in due il circuito e gli altri piloti erano costretti a frenare per evitare il peggio e una carambola mortale. È riuscito ad alzarsi subito da solo, facendo qualche passo per allontanarsi dalla carreggiata. È stato trasportato al centro medico in ambulanza, mentre suo fratello, Valentino Rossi, ne teneva sotto controllo le condizioni.

Come sta adesso Luca Marini? Il pilota, leader del Mondiale Moto 2, è stato ricoverato presso l’ospedale di Le Mans dove si è sottoposto a ulteriori esami. Lì ha avuto la certezza che non ci fosse niente di rotto: la tac a cui è stato sottoposto ha escluso la microfrattura al malleolo della caviglia sinistra. Non ci sono lesioni né danni particolari all'articolazione nonostante l'esito delle prime lastre effettuate in pista lasciasse presagire altro. Marini ce la farà a correre? La sua intenzione è andare sull'asfalto nella terza sessione di prove libere (sabato 10 ottobre alle 10.55), la decisione verrà presa solo dopo aver valutato con attenzione e grande precauzione le condizioni della caviglia sinistra gonfia per il trauma subito.