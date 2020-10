Brutto incidente per il leader del Mondiale 2020 di Moto2 Luca Marini durante la seconda sessione di prove libere del GP di Francia, decimo appuntamento stagionale per la classe di mezzo del Motomondiale. Il fratello di Valentino Rossi dopo esser scivolato in avvio delle FP1 è stato protagonista di un incredibile highside che ha visto il pilota sbalzato dalla sella della sua moto del team Sky Racing VR46 schizzare in alto e precipitare violentemente sull'asfalto del tracciato transalpino.

I commissari di gara sono stati costretti ad esporre le bandiere rosse e sospendere momentaneamente la sessione per permettere ai marshall di ripulire la pista mentre Luca Marini, che comunque si è rialzato camminando sulle proprie gambe salendo da solo sopra l'ambulanza entrata in pista per soccorrerlo subito dopo l'incidente, è stato portato al centro medico dell'impianto transalpino per un primo controllo sulle sue condizioni mediche. Intanto il fratello e proprietario del team per cui corre, Valentino Rossi, lo ha aspettato davanti al centro medico e ha dato la colpa dei tanti incidenti nelle due sessioni di Moto2 agli pneumatici: "Diobo', che ca**o di gomme hanno?" la reazione del ‘Dottore' ripresa dalle telecamere. Caviglia sinistra gonfia e dolorante per Luca Marini che inseguito è stato trasportato nel vicino ospedale di Le Mans per ulteriori controlli.

La pioggia e l'asfalto bagnato del circuito di Le Mans continuano dunque a mietere "vittime" tra i piloti di Moto2. Nella mattinata infatti anche un altro pilota italiano, il romano Fabio Di Giannantonio, era stato protagonista di un incidente molto simile a quello toccato nel pomeriggio a Luca Marini e tantissimi altri erano stati gli episodi in cui diversi piloti hanno rischiato più volte di perdere il controllo della propria moto e finire per terra.