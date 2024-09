video suggerito

Tragedia sfiorata a Misano, sbuca una persona in pista: pilota sbalzato dalla sella, colpito un meccanico

Il pilota di Moto2, Unai Orradre, un commissario di gara (anche se il colore della maglietta, nero e non arancione, lascia dubbi molto forti al riguardo) e i membri del team Aprilia MotoGP hanno ancora addosso la sensazione angosciosa di chi ha evitato una tragedia e realizza di averla scampata bella. Tutti hanno rischiato di ripotare ferite gravi, se non di ritrovarsi in condizioni addirittura peggiori, a causa dell'incidente che è avvenuto nella sessione odierna delle FP2 del Gran Premio di San Marino. Le immagini del centauro sbalzato dalla sella e del mezzo che vola via abbattendosi sul box del Team di Noale sono tremende ma, spavento a parte, ce l'ha fatta a essere regolarmente in pista per le qualifiche.

Sbuca una persona in pista, Orradre sbalzato alla moto

"Non credevo ai miei occhi", ha esclamato Simon Crafar, reporter di MotoGp.com che ancora non si capacita come sia stata possibile una situazione del genere. "Si è piazzato dritto davanti al pilota del Klint Forward Factory Team, Unai Orradre – ha aggiunto nel descrivere la dinamica dell'impatto -, e il povero Unai è stato scalzato dalla sua moto dalla persona che s'è ritrovato davanti al parabrezza".

L'attraversamento pericoloso in pit-lane

Cosa è successo? Attraversamento distratto, incauto, pericoloso: non c'è altro modo per definire la scelta di un marshal di tagliare la pit-lane senza prestare la dovuta attenzione. Ovvero che nella sua direzione non ci fosse alcuna moto in transito. Invece, c'era… ed era quella del 20enne spagnolo che, ironia della sorte, ha battezzato il debutto sulla Klint Forward con un carambola spacca-cuore: aveva preso il posto del connazionale, Álex Escrig, e quando gli avevano parlato di emozioni forti non credeva lo sarebbero state fino a questo punto.

Incidente senza gravi conseguenze, lievemente ferito un meccanico Aprilia

Orradre, che non aveva abbastanza visibilità in quel frangente, si è accorto del passaggio del commissario di gara solo all'ultimo momento. Ha fatto quel che poteva, consapevole dell'alea di quella manovra d'emergenza. D'istinto ha sterzato ed è riuscito a evitare la collisione diretta, quasi tuffandosi. Ma quella virata improvvisa, insolita gli ha fatto perdere il controllo della moto: lui è finito sull'asfalto, il mezzo s'è schiantato all'interno del box Aprilia, colpendo un meccanico. "Fortunatamente non c'era nessuno in quel momento, perché non c'era la sessione di MotoGp", ecco perché se la sono cavata "senza conseguenze gravi" (hanno fatto sapere dal Team).