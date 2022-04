L’imprevisto a Verstappen a Jeddah che non si è visto in TV: a 300 km/h con un sola mano sul volante Un video inedito pubblicato dalla Formula 1 ha rivelato un inconveniente capitato a Max Verstappen nel corso del GP dell’Arabia Saudita mentre duellava con Leclerc per la vittoria e che lo ha costretto a guidare con una mano sola sul volante per diversi tratti velocissimi del tracciato di Jeddah.

A cura di Michele Mazzeo

Il Mondiale di Formula 1 2022 è appena cominciato ma, nonostante ciò, sono già tantissimi i momenti emozionanti che ci ha regalato. Su tutti i due duelli per la vittoria tra Charles Leclerc e Max Verstappen che dopo due gare vantano un successo a testa. Tra questi momenti ce n'è stato anche uno andato in scena nell'ultimo GP dell'Arabia Saudita ma che era passato del tutto inosservato in quanto non mandato in onda in TV dalla regia internazionale.

Durante i 50 giri sul tracciato di Jeddah infatti il campione del mondo in carica, poi vincitore del GP, si è ritrovato a dover fare i conti con un imprevisto che lo ha costretto a guidare per quasi un intero giro con una sola mano sul volante anche in tratti dove la velocità si avvicinava ai 300 km/h. Nel corso della gara saudita difatti, mentre era all'inseguimento della Ferrari di Leclerc che in quel momento, prima della Virtual Safety Car che ha un po' cambiato le sorti del gran premio, si trovava in testa, l'olandese della Red Bull a più riprese ha dovuto togliere una mano dallo sterzo per cercare di staccare dalla sua vettura la visiera a strappo del monegasco che si era incastrata sulla sua RB18 e che in qualche modo gli ostruiva la visuale.

Una difficoltà aggiuntiva e imprevista dunque per Max Verstappen che per qualche attimo ha riportato la Formula 1 ai vecchi tempi, quando cioè, non avendo il cambio sul volante, i piloti erano spesso costretti a guidare con una mano sola per diversi tratti del tracciato. Passato del tutto inosservato durante la diretta TV, l'imprevisto cui ha dovuto far fronte il 24enne di Hasselt a Jeddah è stato rivelato da una clip rilasciata sull'account Twitter ufficiale della F1.

Dal video si vede chiaramente come l'olandese abbia prima tirato fuori le mani dalla cabina di pilotaggio all'uscita della curva tre nel tentativo di togliere il detrito che svolazzava davanti al suo casco, poi ripetere nuovamente il gesto all'uscita della curva dieci, dove Mick Schumacher ha avuto il suo terribile incidente in qualifica. Non essendo riuscito nell'intento di togliere la visiera a strappo che si era incastrata alla sua monoposto, Verstappen ci ha poi riprovato nella parte più veloce della pista, vale a dire tra le curve 25 e 27, e infine ha fatto un ultimo tentativo, questa volta andato a segno, lungo il velocissimo rettilineo principale.

Sorpassi, controsorpassi, mosse e contromosse tattiche ma non solo dunque. Il duello tra Leclerc e Verstappen a Jeddah, infuocato in pista (e con qualche lamentela di troppo in radio) ma basato sul grande rispetto reciproco (come si denota dai complimenti fatti dopo il traguardo dal monegasco al rivale ancor prima di scendere dalla monoposto), ci ha regalato infatti anche attimi palpitanti che in un primo momento non si era riusciti a cogliere.