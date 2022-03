Verstappen beffa Leclerc a 4 giri dalla fine: battaglia furiosa, il GP d’Arabia Saudita è suo Al GP d’Arabia Saudita, una serratissima lotta tra Leclerc e Verstappen è stata protagonista lungo tutto il tracciato di Jeddah. Alla fine ha avuto la meglio l’olandese della Red Bull.

A cura di Alessio Pediglieri

A Jeddah a trionfare è stata la Red Bull di Verstappen sulla Ferrari di Leclerc, dopo una serratissima lotta che si è scatenata negli ultimi 10 giri del tracciato. La Ferrari di Leclerc aveva mantenuto il primo posto senza problemi fino a quel momento, ma l'olandese ha sfruttato al meglio il DRS passando a 4 dal traguardo senza più permettere ulteriori sorpassi alla Rossa. Terzo al traguardo Sainz, davanti a Perez.

In partenza sul circuito di Jeddah, Perez mantiene la testa della corsa davanti alle due Ferrari di Leclerc e Sainz, mentre parte bene anche Lewis Hamilton che guadagna una posizione prendendosi subito il 14° posto. Nelle prime curve del GP dell'Arabia Saudita nelle primisime posizioni poco cambia e a farsi notare è George Russell che si mette davanti a Esteban Ocon, con il pilota Mercedes che sale in quinta posizione alle spalle del ferrarista Carlos Sainz.

Il primo ‘strappo' alla corsa però non arriva in pista ma via radio con Max Verstappen che prova a richiamare i commissari di gara denunciando una presunta irregolarità di Leclerc. L'olandese, in terza posizione, avverte di un possibile problema alle luci della ricarica della F1-75, fatto che se constatato dalla direzione di gara avrebbe potuto avere una valenza sulla sicurezza. Ma non accade nulla e dopo 15 giri, Perez resta saldo in prima posizione seguito dalla Ferrari di Leclerc che guida davanti a Verstappen e a Sainz, quarto.

Il primo colpo di scena, arriva due giri più tardi quando al 17° è Latifi a combinare il guaio andando a sbattere e costringendo i commissari all'utilizzo della Safety Car in pista. Occasione perfetta per tutti per fare il proprio pit-stop così Leclerc, Verstappen e Sainz ne approfittano con il monegasco che torna in pista in prima posizione davanti alle due Red Bull di Verstappen e Perez.

Il Team Ferrari ai box durante il Gp di Arabia Saudita a Jeddah

Nella ripartenza della gara Leclerc chiude benissimo la traiettoria a Verstappen e si tiene in testa al GP mentre dietro Carlos Sainz guadagna subito una posizione, piazzandosi al terzo posto e in zona podio, lasciatagli da Sergio Perez che ha evitato eventuali sanzioni dei commissari per aver stretto la traiettoria del ferrarista – che aveva la precedenza – all'uscita dai box. Tutto visto e monitorato dalla direzione della corsa.

Leclerc e Verstappen mantenendo le stesse posizioni, intanto si sfidano a suon di giri veloci: prima è il ferrarista al 33° giro (1:32.683), poi la pronta risposta della Red Bull (1:32.274) mentre Fernando Alonso denuncia via radio problemi alla sua Alpine. Nello stesso istante si fermano sia Bottas che Ricciardo che innescano la virtual Safety Car a 11 giri dalla conclusione del GP. I giri finali vedono la serrata lotta tra Leclerc e Verstappen: il ferrarista resiste ad una serie di attacchi, a 7 dalla bandiera a scacchi è ancora primo. Ma sfruttando al meglio il DRS l'olandese trova lo spazio giusto a 4 dal termine, mettendo il muso davanti alla Ferrari, prendendosi anche il giro più veloce in 1:31.779 e la vittoria.