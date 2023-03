L’ex fidanzata di Leclerc pubblica a sorpresa una foto di Verstappen: è costretta a spiegarsi Charlette Siné è l’ex fidanzata di Charles Leclerc che in vista dell’inizio della gara d’esordio del Mondiale 2023 di Formula 1 ha pubblicato una foto che ha fatto infuriare i tifosi della Rossa. L’immagine della Red Bull in bella vista ha fatto infuriare il popolo del Cavallino.

A cura di Fabrizio Rinelli

La prima della Ferrari al Gran Premio del Bahrain è stata un disastro. Nello specifico a far discutere è stata macchina di Charles Leclerc. Il monegasco è stato costretto a fermarsi dopo 41 giri per via di alcuni problemi alla vettura che l'hanno costretto ad abbandonare la gara chiudendo di fatto con zero punti l'esordio al mondiale. La SF-23 del pilota della Rossa è stata dunque un flop e ciò che è accaduto sarà analizzato nelle prossime ore per cercare di capire quale sia stato il reale problema alla macchina di Leclerc. Il pilota monegasco è stato però oggetto inconsapevolmente di una difesa social da parte dei tifosi della Ferrari dopo una storia pubblica da Charlotte Siné, l'ex fidanzata di Leclerc, sul suo account Instagram.

La storia che ha mandato su tutte le furie i tifosi della Ferrari.

La relazione fra i due ha avuto fine lo scorso mese di dicembre quando il monegasco e la studentessa di Architettura, figlia del direttore generale del Societé des Bains de Mer, avevano annunciato la fine del loro rapporto, iniziato nel 2019, attraverso un post. Charlotte però è ricomparsa proprio a margine dell'inizio del Mondiale ma la fotografia pubblicata non è stata apprezzata dai sostenitori della Ferrari. "Let's go" si legge come didascalia a una foto del tutto fuorviante: l'immagine della monoposto targata Red Bull ovvero la grande rivale in pista di Leclerc e della stessa Ferrari.

La spiegazione di Charlotte al post precedente.

Da sottolineare come Charlotte sia sempre stata tifosa della Ferrari tanto da dimostrarlo anche di recente con un look targato proprio Ferrari sfoggiato di recenti. La story alla partenza con l'immagine della Red Bull di Verstappen ha però fatto molto discutere. "Perché non la Ferrari?" hanno chiesto i tifosi della Ferrari sui social. Una frecciatina nei confronti del suo ex fidanzato secondo qualcuno che però forse è stata fraintesa vista la spiegazione nella storia pubblicata successivamente. Charlotte evidentemente è stata bersaglio di diverse critiche dai tifosi della Ferrari tanto da costringerla a spiegarsi al meglio.

Leclerc e Charlotte Siné insieme quando erano ancora fidanzati.

L'ex di Leclerc ha così postato una foto con un asinello, scrivendo: "Non preoccupatevi ragazzi che tifo ancora per la Rossa con il cavallino – si legge – Ma valeva davvero specificare? Lo sa anche Theophile (ovvero proprio l'asinello ndr)". Una spiegazione che però non ha convinto i tifosi che sui social hanno scherzato proprio sulla sua prima foto: "Fate spegnare la tv a Charlotte che sta gufando". Ma per il momento i problemi di Leclerc e della Ferrari sembrano essere altri e bisognerà intervenire subito se non si vuole incappare nell'ennesima deludente stagione anonima della Rossa.