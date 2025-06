video suggerito

Lewis Hamilton: "Non è cambiato nulla. Soldi sprecati, sarebbe stato meglio darli in beneficenza" Il pilota inglese, sesto nel Gp di Spagna, ha parlato dopo la gara di Barcellona anche della nuova direttiva sulle ali flessibili: "Uno spreco di soldi, non è cambiato nulla".

A cura di Alessio Morra

Sta diventando un calvario la stagione di Lewis Hamilton. Una gara esce bene, l'altra no, bene che poi sarebbe benino, considerato lo status dell'inglese e quello (storico) della Ferrari. Un'altra è tutta da dimenticare. In Spagna c'erano stati dei bagliori nelle Qualifiche, la gara è stata un disastro, che la dea bendata ha reso orribile. Perché senza la Safety Car non ci sarebbe stata l'onta del sorpasso di Nico Hulkenberg. Hamilton non nasconde mai il suo stato d'animo, è sempre sin troppo sincero, e parlando anche della nuova direttiva, che ha portato delle novità sulle ali delle vetture, che di fatto nulla ha cambiato, ha usato parole fortissime.

Sesto in Spagna: "La peggiore gara che ho mai vissuto"

Dopo la gara era abbattuto. Delle critiche che legge e sente se n'importa poco. Hamilton ha 40 anni, ha corso oltre 360 GP, ma a lui non va già l'andamento della sua stagione. Basta guardarlo in faccia per capire che il morale è sotto i tacchi, e che la settimana di break dalle gare gli serve eccome. Parlando dopo il GP di Spagna ha detto: "Questa è la peggiore gara che abbia mai vissuto. Ho avuto una giornata terribile. Probabilmente è solo colpa mia. Mi manca il feeling e non me l'aspettavo".

La direttiva sulle ali inutile per Lewis: "Soldi sprecati per tutti"

A Barcellona, poi, in tanti si aspettavano un ribaltone, perché c'era la nuova direttiva sull'ala anteriore, con la federazione che ha imposto dei limiti sulla flessibilità. Si pensava che qualcosa cambiasse e invece la McLaren ha fatto doppietta. L'andazzo, Hamilton, aveva già capito che non sarebbe cambiato e già dopo le Qualifiche aveva detto, a proposito della novità regolamentare: "Che spreco di soldi. Sono stati solo soldi sprecati per tutti. Non è cambiato nulla. Le ali di tutti continuano a piegarsi non è cambiato nulla. Le ali di tutti continuano a piegarsi, si arriva solo a metà della flessione e tutti hanno dovuto costruire nuove ali e spendere per realizzarle. Non ha senso. Sarebbe stato meglio devolverli in beneficenza".