video suggerito

Hamilton avvilito: “Oggi ho vissuto la gara peggiore della mia carriera. È stato terribile” Il sette volte campione del mondo è arrivato sesto nel GP Spagna. Hamilton si è classificato pure dietro a Hulkenberg. Dopo la gara è stato durissimo: “Una gara terribile. Non me l’aspettavo”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

121 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un'altra gara da dimenticare per Lewis Hamilton, che non riesce a trovare dimestichezza con questa Ferrari e che dopo l'ingresso della Safety Car è stato addirittura superato dalla Sauber di Nico Hulkenberg! Un'onta, che farà fatica a smaltire e digerire per qualche giorno l'inglese che, però, come suo solito nelle sue dichiarazioni è solitamente autocritico e dopo il GP di Spagna ha detto questa di Barcellona è stata la peggior gara di tutta la sua carriera.

Hamilton sesto al GP Spagna: dietro pure a Hulkenberg

Quinto nelle qualifiche, benino. In gara era partito bene Lewis, infilato Russell e quarto posto, ma poco dopo ha dovuto cedere la posizione a un arrembante Leclerc, la strategia gli ha fatto, poi, perdere la posizione sull'inglese della Mercedes. Quando è rientrato aveva il ritmo giusto, anche se difficilmente si sarebbe schiodato dalla sesta posizione. Torna ai box, come tutti, durante la Safety Car, cambia gomme, un errore, e quando si riparte viene addirittura superato da Hulkenberg. La Sauber davanti la Ferrari! La penalità di Verstappen gli ha ridato il sesto posto, un brodino. Considerato pure il podio di Leclerc.

"Probabilmente è solo colpa mia"

Dopo la gara nel ring delle interviste rispondendo a una domanda è stato durissimo, non con la Ferrari, ma con sé stesso: "Questa è la peggiore gara che abbia mai vissuto. Ho avuto una giornata terribile. Probabilmente è solo colpa mia". Parole feroci, grande autocritica, che fa parte del DNA del sette volte campione del mondo, che torna a essere criticatissimo (pure troppo).

Hamilton si lamenta per lo scarso feeling con la Ferrari

Poi parlando con Sky ha spiegato perché Hulkenberg lo ha superato, ma ha parlato dei problemi che continua ad avere con la Ferrari: "Cosa è andato storto oggi? Il passo, il feeling con la macchina: semplicemente non andava e non me l'aspettavo. Preoccupato che Hulkenberg sia arrivato davanti? No, è arrivato davanti perché ha messo le gomme rosse. Punto. Se non avesse avuto un set di gomme rosse nuove, non sarebbe arrivato davanti".