Lewis Hamilton mostra il fisico scolpito e celebra la sua vita in F1: “Il sogno non è mai cambiato”

Il countdown prosegue. L'attesa aumenta. Il Mondiale di Formula 1 sta per iniziare. Quest'anno, come detto già più volte, sarà la rivoluzione e la Ferrari spera di inserirsi nella lotta per il vertice. Charles Leclerc, fresco di matrimonio, e Lewis Hamilton hanno fatto capire di credere in qualcosa di buono. Il pilota inglese a 41 anni è voglioso e celebrando la sua ventesima stagione su Instagram ha mostrato il suo fisico, che non ha nulla da invidiare a quello di un ragazzino.

"Un sogno che alcuni definivano ridicolo, io non ho mai smesso di inseguirlo"

Solo Fernando Alonso è più grande di lui. 41 anni e non sentirlo per Lewis Hamilton che a chi dice che non ha più l'età per competere con una sfilza di ragazzini manda un messaggio chiaro e preciso. Una foto gli è bastata, quella che ha postato in una stories su Instagram nella quale lo si vede con un fisico davvero scolpito.

Pronto, prontissimo per la nuova stagione, anche dopo aver chiuso la liason con Kim Kardashian, Lewis sempre sul suo social preferito ha scritto un post nel quale ha celebrato il suo passato e il suo presente, perché sta per iniziare la ventesima stagione da pilota: "Venti stagioni da pilota di F1. È difficile anche solo comprendere la realtà di quel numero. Tutto è iniziato con un sogno. Un sogno che alcuni definivano ridicolo e che dicevano non avrebbe mai portato a nulla. Nonostante ciò, il sogno non è mai cambiato e non ho mai smesso di inseguirlo. Ci saranno sempre persone che dubitano di te, persone che cercano di bloccarti, ma non puoi mai smettere di lottare".

Lewis Hamilton in una stories ha mostrato il fisico scolpito prima del via del Mondiale 2026.

"Quegli errori hanno reso il viaggio ancora più dolce"

Ha scelto una sfilza di foto significative, quelle dell'esordio con la McLaren, quelle delle prime vittorie, dei titoli Mondiali, con il mito Niki Lauda e quella a bordo della McLaren di Senna. La storia, la sua storia, che spera di scrivere ancora con un altro bellissimo capitolo: “Vent’anni pieni di alti incredibili e bassi brutali, con più errori di quanti ne possa contare. Ma quegli errori hanno reso il viaggio ancora più dolce. Hai nelle mani il tuo destino. Tutto ciò di cui hai bisogno per avere successo è dentro di te. Avrai bisogno di aiuto lungo il cammino, come me, ma quella scintilla, quel fuoco, è già dentro di te. Sarò eternamente grato per le lezioni, i momenti di tranquillità, il caos e le tante persone che mi hanno aiutato a inseguire e realizzare i miei sogni. Sono grato a chi ha dubitato e anche a chi ha cercato di buttarmi giù. Sono ancora qui, 20 anni dopo, ancora in piedi, ancora affamato, ancora concentrato sul sogno. Senza freni".