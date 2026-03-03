Lewis Hamilton confessa le sue ossessioni: “Ogni volta che torno a casa passo ore a sistemare tutto”

Il pilota della Ferrari al canale ufficiale della Formula 1 ha parlato di sé stesso dicendo di convivere con l’ADHD, aggiungendo: “Ogni volta che entro a casa ho bisogno che sia tutto allineato, tutto al posto giusto”.

Il Mondiale di F1 è alle porte. La Ferrari sa di poter essere protagonista, Lewis Hamilton spera di esserlo e vuole tornare a battagliare per il vertice a 41 anni. Il sette volte campione del mondo parlando sul canale ufficiale della Formula 1 ha aperto il suo cuore, come spesso fa, ed ha parlato di qualcosa di molto privato dicendo di essere un soggetto ADHD, anche se parlando dei suoi comportamenti viene più da pensare a un Hamilton ossessivo-compulsivo, come un altro grande campione dello sport inglese, e cioè David Beckham.

"Vado in difficoltà nel vedere un oggetto fuori posto"

Hamilton ha parlato della sua vita privata, anzi, per essere precisi di quella domestica, quella casalinga, quella di tutti i giorni raccontando del suo privato dicendo di essere un soggetto ADHD, sigla che sta per disturbo da deficit di attenzione, un disordine del neurosviluppo caratterizzato da disattenzione, iperattività e impulsività.

Ma ascoltando le sue parole, però, si nota un Hamilton molto più vicino ai tratti relativi al disturbo ossessivo-compulsivo: "Convivo con l'ADHD. Ogni volta che varco la soglia di una stanza o torno nel mio appartamento ho il bisogno di sistemare ogni singolo libro in modo che sia perfettamente allineato. Vado in difficoltà nel vedere un oggetto fuori posto, magari una lampada inclinata leggermente verso sinistra. Mi capita di rincasare e fare il giro ispettivo di ogni camera prima ancora di riuscire a sedermi, sistemando tutto ciò che non è in ordine. Spesso mi rendo conto che è passata già un'ora e io sono ancora lì a spostare oggetti senza nemmeno aver iniziato a rilassarmi".

"Il mio sogno è attraversare l'India per raggiungere l'Himalaya"

La solita disarmante sincerità del pilota della Ferrari, che ha svelato quale super potere vorrebbe avere: "Se potessi scegliere opterei senza dubbio per il volo", ed ha dichiarato che vorrebbe imparare una nuova lingua e vorrebbe scalare le montagne più alte al mondo: "Sento il richiamo dell'India. Il mio sogno sarebbe quello di attraversare il paese per raggiungere l'Himalaya e tentare l'ascesa verso la vetta dell'Everest".