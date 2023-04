Beckham divorato dalle sue ossessioni: di notte gira per casa a pulire le candele, deve farlo David Beckham è affetto da disturbo ossessivo compulsivo: quando la sua famiglia va a letto, lui resta sveglio e gira per ore a pulire la casa e mettere ordine. In particolare la sua ossessione sono le candele accese durante il giorno: “Taglio la cera, pulisco il vetro, è stancante”.

A cura di Paolo Fiorenza

David Beckham a 47 anni è un uomo di successo, realizzato sia nelle sue attività che nel privato, e in ottima forma fisica pur essendo passati ormai parecchi anni da quando ha appeso le scarpette al chiodo. L'ex centrocampista di Manchester United, Real Madrid e Milan, attuale presidente dell'Inter Miami, è tuttavia alle prese da decenni col disturbo ossessivo compulsivo: Beckham non può fare a meno di mettere in atto alcuni comportamenti, per lo più di nessuna utilità o urgenza se non per la sua psiche. Gesti anche ridicoli, e una mania per l'ordine con cui sua moglie Victoria ha imparato a convivere, anche se a volte viene rimproverata "per aver lasciato il sale fuori dalla credenza".

David Beckham con la maglia del Milan: ci ha giocato per due semestri nel 2009 e nel 2010

Il suo disturbo sarà oggetto – tra le altre vicende della sua vita – di una serie Netflix di prossima uscita, in cui Becks svela che trascorre ore nella notte per pulire la casa, con un'ossessione particolare per le candele che sono state accese durante il giorno. Già in passato l'ex nazionale inglese aveva parlato della sua necessità di sistemare tutto in linea retta o in coppia, adesso racconta che resta sveglio per ore a fare ordine dopo che la sua famiglia è andata a letto.

Filmato nella sua cucina, David spiega: "Pulisco così bene, ma non sono sicuro che sia davvero apprezzato da mia moglie. Il fatto è che quando tutti sono a letto io vado in giro, pulisco le candele, accendo le luci al giusto livello, mi assicuro che tutto sia in ordine. Odio alzarmi la mattina e in giro ci sono tazze, piatti e ciotole".

Beckham con la moglie Victoria Adams, una delle Spice Girls: sono sposati da 24 anni

Il livello di ossessione di Beckham raggiunge il massimo con le candele: "È stancante andare in giro per ogni singola candela a pulirla. Taglio la cera della candela, pulisco il vetro, mi dà fastidio il fumo all'interno di una candela… lo so, è strano". Non deve essere peraltro poco impegnativo muoversi nottetempo per casa mentre le proprie ossessioni impongono di farlo, quando la casa in questione è una villa da 30 milioni con otto bagni, sette camere da letto, una palestra e spa, ovvero la dimora che a Londra ospita la famiglia Beckham da una decina d'anni.

Beckham oggi, a 47 anni

Non si tratta di comportamenti particolarmente pesanti, ma indubbiamente impattano sulla qualità della vita. Nel video dell'anteprima, Victoria dice di suo marito che "è così perfetto", prima di dire a David che è "apprezzato". Ma lui diffida e replica scherzando: "Non credeteci per un secondo. Sembra così sarcastica quando lo dice".

Nella serie di prossima uscita, Beckham ripercorrerà i suoi inizi nella classe operaia nell'est di Londra e la determinazione che lo ha portato a diventare non solo un campione di calcio ma anche uno degli atleti più riconoscibili a livello globale. Non nascondendo anche i lati meno conosciuti della sua vita, come il vagare per casa di notte.