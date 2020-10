Alla vigilia del GP dell'Eifel Lewis Hamilton ha voluto lanciare un messaggio forte alla Formula 1 che ha avallato il progetto di un nuovo circuito a Rio de Janeiro in quello che è attualmente considerato un ‘polmone verde' per tutto il pianeta. Il sei volte campione del mondo che vincendo in Germania al Nurburgring potrebbe eguagliare il record di vittorie in F1 di Michael Schumacher nella conferenza stampa che precede il week end di gara tra le altre cose ha anche parlato di questo progetto per la cui realizzazione si attende solo l'ok dell’Inea e della Ceca che dovranno dare l’approvazione a livello ambientale per l’autodromo: il timore è quello di un potenziale impatto ecologico sull’ecosistema della vicina foresta di Comboata.

progetto che c'è in Brasile per realizzare un nuovo autodromo a Rio per accogliere la Formula 1 in una zona che al momento è un polmone verde. Come spesso accade la risposta del pilota britannico della Mercedes non è stata affatto banale né tanto meno diplomatica:

“Speravo di non ricevere questa domanda – ha esordito Hamilton -, perché la mia opinione personale è che il mondo non ha bisogno di un nuovo circuito. Penso che ci siano molti circuiti fantastici, amo Interlagos. Sono stato a Rio ed è un posto bellissimo, ma non conosco tutti i dettagli del progetto, ho sentito che potenzialmente può essere sostenibile, ma – ha puntualizzato – la cosa più sostenibile che si può fare è non abbattere alcun albero, soprattutto in un momento in cui stiamo combattendo una pandemia e continua ad esserci una crisi globale in tutto il mondo. Non penso – ha infine concluso – che la deforestazione sia una mossa intelligente, non conosco nei dettagli i motivi per cui vogliano fare una pista a scapito di una zona verde, ma certamente non è qualcosa che sostengo personalmente”.