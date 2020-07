Con un giro da paura Lewis Hamilton ha conquistato la 90esima pole position della sua carriera. Il pilota della Mercedes, che era già il pilota con più pole di sempre, taglia un traguardo strepitoso e senz'altro inimmaginabile fino a qualche anno fa. Domenica Hamilton partirà con al fianco Bottas, seconda fila per Stroll e Perez, poi le Ferrari di Vettel e Leclerc.

90 pole in Formula 1 per Lewis Hamilton

Il record di pole position era già suo, ma da oggi l'inglese è salito a 90 pole in carriera. Un numero davvero enorme, considerando anche cosa hanno fatto gli altri miti della Formula 1. Hamilton dal 2007 ha realizzato almeno una pole in ogni singolo campionato ed ha fatto qualcosa di impressionante, le ultime due sono state eccezionali. Fantastica quella della Stiria, della scorsa settimana, e eccezionale anche questa dell'Hungaroring. 90 pole realizzate da Hamilton, 68 invece per Michael Schumacher, mentre Ayrton Senna ne ha conquistate 65, poi Sebastian Vettel 57 e Jim Clark 33, che ha la media migliore in assoluto tra i primi.

Le parole di Hamilton dopo la 90a pole in F1

Nella classica intervista post-Qualifiche il pilota della Mercedes ha mostrato la sua gioia, ma anche una sincera incredulità per la pole numero 90. Anche se da grande campione qual è Hamilton già pensa alla gara:

Devo pizzicarmi per credere che sia la 90ma pole position, non me ne rendo conto e sono attonito, lo devo a tantissime persone e il mio grazie va a loro. Bottas non mi rende la vita facile, richiede la perfezione assoluta sul giro secco per batterlo e questa è una delle cose che mi piace di più nel mio lavoro. C’è una connessione speciale con la mia macchina, è quasi sui binari. Dovremo lavorare molto stasera e poi domani fare una bella partenza, sarà una gara lunga e dovremo anche vedere il meteo. Mi concentrerò per portare il team alla doppietta.