Leclerc vola nelle prime libere di Miami: Verstappen terzo, solo quinto Sainz Charles Leclerc è stato il più veloce nelle FP1 del Gp di Miami. Secondo Russell, poi Verstappen e Perez. Quinto Sainz, nella top ten Hamilton.

A cura di Alessio Morra

Tutti in pista per tanto tempo. Sono state delle intensissime libere, le prime disputate a Miami. Red Bull e Ferrari continuano a battagliare, ma la Mercedes sembra un po' più vicina, chissà se la nuova ala darà davvero qualche decimo di vantaggio a Russell e Hamilton, che nelle prime fasi ha riassaporato le prime posizioni. Bene anche Albon su Williams. Ma il miglior tempo lo ha realizzato Charles Leclerc che ha preceduto Russell e Verstappen. Quinto posto per Sainz, che è stato a lungo al comando.

(in aggiornamento)