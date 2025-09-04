Leclerc spiega perché a Zandvoort è rimasto da solo fuori pista: “Con tutta la sfortuna”

Charles Leclerc è stato costretto ad abbandonare prima del previsto la gara a Zandvoort, in Olanda. Anche senza guidare il pilota monegasco è diventato protagonista della gara con un momento bizzarro che ha fatto impazzire i tifosi. Il pilota ha infatti seguito uno spezzone di gara tramite un cellulare restando a bordo pista, come ha dichiarato in un'intervista: "Per fortuna c'era una collina. Con tutta la sfortuna che abbiamo avuto, almeno mi sono fermato nel punto giusto sulla pista per avere una buona visuale".

L'incidente e l'attesa di essere recuperato

La macchina stava funzionando bene quando all'improvviso un guasto a costretto il pilota a ritirarsi dalla gara. "Penso che tutti lavorino per riportare i piloti in qualsiasi momento ai box, in alcuni circuiti non è possibile. Ho deciso di aspettare e per fortuna c'era una collina su cui posizionarmi. Almeno lì avevo la visuale migliore sulla pista". Per velocizzare il ritorno dal suo team Leclerc avrebbe dovuto passare dalla tribuna con i tifosi di Verstappen, un percorso abbastanza lungo e complicato, per questo ha preferito aspettare e godersi la gara dal punto panoramico, anche se come rivela: "Certo, avrei preferito continuare a correre".

Dalla collina ha potuto seguire lo svolgimento della gara anche grazie a un telefono, prestatogli dal suo fotografo personale e che ha fatto impazzire un nuovo caso sui social. Ai tifosi è parso subito strano che il pilota potesse avere con se un cellulare ed è partita la caccia per scoprire come fosse possibile. Nonostante il predestinato ci scherzi su, in quel momento non era altrettanto allegro: "Ero piuttosto arrabbiato per quello che è successo, come squadra avremmo dovuto ottenere punti". Anche Lewis Hamilton, infatti, è stato costretto a ritirarsi senza poter finire la gara.

La prossima gara a Monza e l'affetto dei tifosi

Il semaforo di uno dei Gran Premi più attesi dai tifosi italiani sta per diventare verde, il weekend di Monza è alle porte. Sarà la prima volta per Lewis Hamilton da quando è diventato un pilota della Ferrari e nonostante l'inglese ci abbia corso e vinto tante volte, Leclerc lo ha messo in guardia: "Sarà stancante". Il connubio tra il 7 volte campione del mondo e la casa automobilistica di Maranello non è andato come sperato, il pilota è ancora a caccia della sua prima vittoria con questa nuova scuderia. Vincere a Monza farebbe impazzire i tifosi di gioia ma chi ci è già passato gli ha dato qualche consiglio su come affrontare al meglio il weekend.

"Ho detto a Lewis che sarà un fine settimana stancate", ha dichiarato Leclerc a Motorsport Week. Una stanchezza giusta però, non faticosa bensì soddisfacente, come ha ribadito lo stesso monegasco: "Non ti senti così per tutto il periodo della gara, solo la domenica sera: quando finisce tutto". I tifosi della Ferrari si trovano in tutto il mondo e non sono solo italiani, ma quando le rosse arrivano a gareggiare in casa propria ecco che il calore tipico della penisola si fa sentire. "Sei sempre super motivato a scendere in pista e correre, c'è così tanta energia che ti circonda. É un weekend speciale per noi piloti della Ferrari".