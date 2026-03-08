Leclerc, Russell e Antonelli scioccati vedendo in TV il dramma sfiorato alla partenza del GP Australia

Nel GP d’Australia 2026 le immagini del dramma sfiorato tra Franco Colapinto e Liam Lawson hanno lasciato senza parole Leclerc, Russell e Antonelli davanti alla TV dopo la gara.

La nuova era della Formula 1 2026 si è aperta a Melbourne con una scena che poteva trasformarsi in tragedia. Alla partenza della gara del GP d'Australia, nel traffico dei primi metri, Franco Colapinto si è trovato davanti la vettura di Liam Lawson quasi ferma e ha evitato l'impatto con una sterzata disperata verso il muro. Un riflesso istintivo, decisivo, che gli ha permesso di salvarsi e di salvare anche il pilota neozelandese da un incidente potenzialmente devastante.

Un episodio sfuggito ai più durante la corsa australiana. La sua reale gravità è infatti emersa soprattutto dopo la bandiera a scacchi. Nella sala che precede la cerimonia del podio, George Russell, Kimi Antonelli e Charles Leclerc hanno rivisto in TV la manovra dell'argentino e sono rimasti evidentemente colpiti da quanto accaduto. La reazione più vistosa è stata quella del vincitore della gara, apparso sconvolto davanti alle immagini, mentre Kimi Antonelli e Leclerc hanno mostrato tutto il proprio stupore portandosi le mani ai capelli. Il senso della scena era chiaro: solo rivedendola da fuori si è capito davvero quanto fosse stato sottile il confine tra un grande salvataggio e un disastro.

L'episodio riaccende le polemiche sul tema sicurezza. Già nei test invernali erano emerse perplessità sulle partenze con le nuove monoposto, soprattutto per le grandi differenze di velocità che possono crearsi nei primi metri. Proprio per questo a Melbourne era stata introdotta una procedura di partenza modificata, con un pre-start di cinque secondi pensato per aiutare i piloti a gestire meglio il turbo e limitare i problemi allo spegnimento dei semafori. Nonostante la correzione, il rischio si è comunque materializzato.

Dopo la gara, anche Andrea Stella ha lanciato un allarme molto netto: "Credo che la preoccupazione rimanga. Oggi la partenza è stata un po' azzardata". Il team principal della McLaren ha poi insistito sul punto più delicato, quello della differenza di velocità tra le vetture in griglia, spiegando che non ci si può limitare a sperare che vada tutto bene. Un giudizio che pesa, perché arriva in un weekend in cui il tema era già stato al centro delle discussioni tecniche del paddock.

A rendere ancora più chiaro il quadro sono state le parole dello stesso Colapinto, che ha raccontato il proprio spavento senza girarci intorno: "Ho quasi avuto un grande incidente con Liam che era rimasto piantato sulla griglia, e sono stato davvero fortunato a superare il primo giro". Poi ha aggiunto: "Il video mostra che è stato molto pericoloso e piuttosto rischioso". È la frase che riassume meglio tutto: non un semplice episodio spettacolare, ma un campanello d'allarme già fortissimo alla prima gara della nuova stagione.