Formula 1 oggi, orari TV del GP Australia su TV8 e Sky e dove vederlo: Russell in pole, Leclerc quarto

La Formula 1 torna in pista oggi per il GP Australia. Russell in pole nella griglia di partenza davanti a Antonelli e Hadjar dopo le qualifiche. Orario di partenza alle 05:00. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW e in chiaro in differita su TV8 alle 14:00. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
La griglia di partenza del GP F1 di oggi a Melbourne
1ª fila: George Russell (Mercedes), Kimi Antonelli (Mercedes)
2ª fila: Isack Hadjar (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari)
3ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren)
4ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Arvid Lindblad (Racing Bulls)
5ª fila: Liam Lawson (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi)
6ª fila: Nico Hulkenberg (Audi), Ollie Bearman (Haas)
7ª fila: Esteban Ocon (Haas), Pierre Gasly (Alpine)
8ª fila: Alexander Albon (Williams), Franco Colapinto (Alpine)
9ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Sergio Perez (Cadillac)
10ª fila: Valtteri Bottas (Cadillac), Max Verstappen (Red Bull)
11ª fila: Carlos Sainz (Williams), Lance Stroll (Aston Martin)
Formula 1, oggi il GP Australia: orari TV8 e Sky di diretta e differita
Oggi sul circuito di Melbourne è in programma la prima gara del Mondiale di Formula 1 2026. La partenza del GP d'Australia è fissata alle ore 5 del mattino. La corsa inaugurale della nuova stagione F1 è trasmessa in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8.
La gara del Gran Premio d'Australia di Formula 1 inizia oggi alle ore 5 (ora italiana). Questo l'orario italiano in cui i piloti scatteranno dalla griglia di partenza del tracciato dell'Albert Park per affrontare i 58 giri che segnano l'esordio del Mondiale 2026. Per quanto concerne invece gli orari TV su Sky già dalle ore 3:30 è possibile seguire il pre-gara.
La gara di oggi è trasmessa in diretta in esclusiva da Sky. È possibile vedere il GP d'Australia sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in live streaming su SkyGo e, previo acquisto del ‘pass sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Marc Gené, Matteo Bobbi e Ivan Capelli. La corsa della Formula 1 a Melbourne inoltre si può vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) con la differita che inizia alle ore 14:00, stesso orario per guardare la prima gara del Mondiale 2026 in streaming gratis su tv8.it.