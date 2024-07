Leclerc incredulo per la pole di Spa: “La pioggia ci ha aiutato, risultato totalmente inaspettato”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Charles Leclerc scatterà dalla pole position a Spa, esattamente come l'anno scorso. E anche stavolta sfrutta una penalità di Verstappen, che aveva dominato le qualifiche. Ma questo non deve sminuire il risultato della Ferrari, che non è la seconda forza in pista ma che è riuscita a mettersi dietro Perez, le Mercedes e le McLaren.

La sincerità di Leclerc: "La pioggia ci ha aiutato"

Dopo le Qualifiche era ovviamente contento Leclerc, la pole è la 25ª della carriera, ma ha anche dichiarato candidamente che senza la pioggia non sarebbe stato nemmeno in seconda fila. Quindi benedetta pioggia: "Sarà esattamente come l’anno scorso. Non mi aspettavo questo risultato viste le condizioni complicate. Abbiamo fatto qualcosa che va al di là delle aspettative. Per il team è un bel risultato, ora dobbiamo concentrarci su domani e vedere cosa accadrà senza la pioggia. Senza pioggia probabilmente avremmo lottato per il quinto posto, con la Mercedes. La pioggia ci ha aiutato ma non mi lamento, sono molto contento del giro che ho fatto in Q3″.

Leclerc ora vuole provare a vincere pure a Spa

Per Leclerc questa è la seconda pole position stagionale, l'altra a casa sua nel Principato, dove sfatò due tabù. Perché a Monte Carlo a maggio ha vinto in casa per la prima volta e per la quinta volta è riuscito a fare pole position e vittoria nello stesso weekend. L'obiettivo è quello pure adesso: "Bello tornare davanti in griglia, ora dobbiamo finalizzare. Non è la pole più semplice da mantenere qui al primo giro, ma ogni partenza è diversa. Domani a Eau Rouge deciderò cosa fare, l’obiettivo è restare in testa".