Leclerc esasperato per il trattamento ricevuto dopo il GP di Baku: vorrebbe sprofondare Al termine del Gp Baku Charles Leclerc è stato protagonista di una surreale conferenza stampa. Il pilota Ferrari ha fatto da spettatore dopo essere stato ignorato a favore di Verstappen e Perez.

A cura di Alessio Morra

Charles Leclerc ha vissuto un bel weekend a Baku. Il pilota monegasco quasi improvvisamente si è ritrovato a battagliare con le Red Bull. Ha ottenuto due pole position, una per la gara vera e una per la Sprint, e dopo aver chiuso al secondo posto nella Sprint si è piazzato terzo nel Gp dell'Azerbaigian. Dopo la festa del podio, Leclerc è passato alla sessione dedicata alle interviste, nella quale ha perso la pazienza.

Sei punti conquistati nelle prime tre gare. Una miseria per chi guida la Ferrari e per chi ha l'ambizione di vincere il Mondiale. A Baku la riscossa è iniziata. Si dibatte se per Leclerc il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto. Perché le due pole, il secondo posto nella Sprint e il terzo in gara, tenendo alle spalle Alonso, sono eccellenti. Ma la superiorità della Red Bull è enorme. E gli sforzi di Charles sotto certi versi sembrano quasi vani. Perché Leclerc non è inferiore né a Perez né a Verstappen.

Ma bisogna sapersi accontentare soprattutto perché dopo un avvio deludente bisognava ripartire e ora la Ferrari sembra aver iniziato la risalita. Leclerc sorridente taglia il traguardo, poi celebra il terzo posto con la sua scuderia, che ha conquistato a Baku il primo podio del 2023. Charles ha brindato con i piloti della Red Bull sul podio e con Sergio Perez ha avuto modo di scherzare nel retro podio, quando il monegasco aveva ‘soffiato' involontariamente la sedia dedicata al vincitore del Gp al messicano, che è stato al gioco.

Dopo la festa del podio si è passati alla conferenza stampa e i giornalisti si sono concentrati soprattutto sui due piloti della Red Bull. Perché alla fine è arrivato il successo di Perez su Verstappen, piuttosto nervoso in questo fine settimana. Una vittoria meritata quella del pilota messicano, che dopo essersi imposto nella gara Sprint ha sfruttato la Safety Car entrata dopo l'errore di de Vries. Più d'uno ha chiesto della strategia e in tanti hanno fatto qualche domanda capziosa ai due piloti Red Bull, che però non hanno fiatato. Nessuna parola, nessuna polemica. Il dominio è netto. I titoli a fine anno con grandissima probabilità arriveranno.

Le tante domande a Verstappen e Perez hanno reso particolare la conferenza stampa di Leclerc, che è stato praticamente ignorato. Questa situazione lo ha infastidito e non poco. E c'è stato più di un momento in cui ha mostrato la sua impazienza. Perché tutte le domande erano per i suoi compagni di podio. Leclerc si sente ignorato dai giornalisti che si sono concentrati in gran parte su Verstappen e Perez. Di tutte quelle domande agli altri due piloti dà quasi un po' di dispiacere, sorride amaramente, guarda verso qualcuno, forse all'addetto stampa Ferrari, e chissà a cos'altro avrà pensato in quei momenti.