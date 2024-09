video suggerito

Leclerc esalta la Ferrari dopo la pole di Baku: “Mi sento bene e a mio agio con la macchina” Charles Leclerc esalta la Ferrari dopo la pole conquistata nel GP di Formula 1 a Baku. Il pilota monegasco si dice sereno: “La macchina mi ha dato ottime sensazioni”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

56 CONDIVISIONI condividi chiudi

Charles Leclerc è chiaramente soddisfatto per la sua quarta pole position consecutiva conquistata a Baku. Il pilota della Ferrari ha promesso una gara di grande livello dopo le qualifiche a dir poco soddisfacenti specie grazie a una macchina che continua a dargli grande fiducia: "È una pista in cui mi sento a mio agio, già dalla FP1 stavo bene, anche dopo l'errore ero sicuro che quello non mi avrebbe fatto perdere confidenza – ha detto il monegasco -.

Contento della macchina e quello è raro, mi sentivo bene con la macchina e con la guida potevo cambiare il bilancio e quando è così mi sento molto tranquillo e a mio agio". Leclerc fa intendere di aver sempre saputo in fondo che avrebbe potuto centrare questo traguardo: "E' una delle mie piste preferite – spiega nel post ai microfoni di Sky -. Non è stato un weekend semplice, sapevo che c’era da recuperare ma ho sempre avuto fiducia. Quest’anno la macchina è buona, speriamo di farcela".

Leclerc non trova similitudini rispetto alle pole conquistate nei tre anni precedenti, ma ognuna delle gare è stata caratterizzata da qualcosa: "Credo che nel 2021 e 2023 non avevamo la macchina per vincere, i giri però erano buoni, mentre nel 22 avevamo la macchina ma il motore è saltato in aria (ride ndr), quest'anno vediamo… domani sarà importante adattarsi subito con tanta benzina, però quest'anno siamo più forti sul passo gara che su quello qualifica, è lì che trovo la fiducia e farò di tutto per essere preparato domani e finire il lavoro in gara".

La fiducia totale di Leclerc nei confronti della macchina

Il pilota della Ferrari è su una delle sue piste preferite dopo il circuito di casa a Montecarlo: "Baku è una delle mie piste preferite, il passo c'è sempre stato, in qualifica bisognava restare il più lontano possibile dai muri – ha spiegato -.

La macchina mi ha dato ottime sensazioni ed è fantastico essere in pole, il miglior risultato che potessimo sperare, quest'anno abbiamo una monoposto gara più forte". Difficile sapere ora se Leclerc dovrà di nuovo sussurrare alle gomme come a Monza: "La gestione sarà importantissima, ogni gara bisogna resettare, faremo i nostri compiti stasera".