Leclerc e Sainz con i migliori nelle prove libere del GP Monza: la Ferrari SF-24 aggiornata dà fiducia La Ferrari esce molto fiduciosa dalle prove libere del GP d’Italia della Formula 1 2024 di scena a Monza: con una SF-24 dotata dei nuovi aggiornamenti Leclerc e Sainz girano sui livelli delle McLaren di Norris e Piastri, della Red Bull di Verstappen e della Mercedes di Hamilton sia nella simulazione di qualifica che in quella di passo gara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Prime indicazioni positive per la Ferrari dalla pista di Monza in vista del GP d'Italia della Formula 1 2024. Nella seconda sessione di prove libere infatti le due SF-24 dotate del nuovo pacchetto d'aggiornamenti sono sembrate all'altezza delle monoposto migliori della griglia sia nella simulazione qualifica che nella prima parte della simulazione di passo gara. Per quel che riguarda il giro secco infatti Carlos Sainz ha chiuso in terza posizione staccato di un solo decimo da Lewis Hamilton, autore della migliore prestazione cronometrica di queste FP2, e da Lando Norris (che ha chiuso a solo 3 millesimi dal tempo messo a segno dal pilota della Mercedes).

Lo spagnolo ha fatto meglio di appena 51 millesimi rispetto al compagno di squadra Charles Leclerc che ha terminato in quinta posizione nella classifica dei tempi preceduto anche da Oscar Piastri, mentre il leader del campionato Max Verstappen, che aveva chiuso in testa le FP1 del mattino, in questa seconda sessione non è riuscito ad effettuare un giro lanciato pulito con gomme soft nuove.

Notizie incoraggianti per la scuderia di Maranello arrivano anche dalla mini-simulazione di passo gara fatta nel finale della sessione dopo la ripresa dell'attività seguita alla bandiera rossa estratta per l'incidente occorso a Kevin Magnussen (finito a muro con la sua Haas alla Lesmo 2). I due piloti Ferrari infatti nel long run con gomma media hanno avuto un andamento similare a quello delle due McLaren di Lando Norris (che ha avuto però un ritmo leggermente superiore) e Oscar Piastri e della Red Bull di Max Verstappen. Anche Sainz e Leclerc infatti sono partiti forte per poi diminuire il proprio passo a causa di problemi di graining alle gomme col passare dei giri.

Discorso diverso invece per Lewis Hamilton con la Mercedes che, contrariamente agli altri, ha fatto un'introduzione più delicata (girando quasi un secondo e mezzo più lento degli altri) per poi andare migliorando col passare del tempo tanto da essere nettamente il più veloce a fine sessione. Prove libere anomale invece per l'altro alfiere della scuderia tedesca George Russell che ha perso la prima metà di sessione a causa delle ultime riparazioni effettuate sulla sua W15 incidentata nelle FP1 dal rookie italiano Andrea Kimi Antonelli e che dunque non ha potuto svolgere un lavoro regolare effettuando sia la simulazione di qualifica che quella di passo gara in queste FP2.

La classifica delle prove libere 2 del GP d'Italia di Formula 1 2024 a Monza

Lewis Hamilton Mercedes 1:20.738 Lando Norris McLaren +0.003 Carlos Sainz Ferrari +0.103 Oscar Piastri McLaren +0.120 Charles Leclerc Ferrari +0.154 George Russell Mercedes +0.348 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +0.402 Daniel Ricciardo RB +0.562 Fernando Alonso Aston Martin +0.578 Lance Stroll Aston Martin +0.625 Valtteri Bottas Kick Sauber +0.723 Kevin Magnussen Haas F1 Team +0.761 Alexander Albon Williams +0.854 Max Verstappen Red Bull Racing +0.872 Sergio Perez Red Bull Racing +0.940 Yuki Tsunoda RB +0.997 Franco Colapinto Williams +1.046 Pierre Gasly Alpine +1.081 Esteban Ocon Alpine +1.129 Guanyu Zhou Kick Sauber +1.485