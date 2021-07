Charles Leclerc ha chiuso il GP Austria all'ottavo posto. Il pilota monegasco è stato il protagonista di un duello serrato con Sergio Perez. Il messicano della Red Bull ha spinto in due occasioni il ferrarista nella ghiaia, rimediando una doppia penalità. Nel post-gara ai microfoni di Sky, Leclerc è tornato sull'episodio sottolineando la manovra "esagerata" dell'avversario. Un'occasione anche per fare il punto sui progressi della Ferrari.

Ha provato a superare Perez due volte e ha rimediato una doppia spallata, che lo ha buttato nella ghiaia. La reazione di Charles Leclerc nel team radio è stata furiosa in pista, con l'adrenalina che ha giocato un brutto scherzo. A mente fredda, il pilota della Ferrari ha poi chiarito: "Se Perez è stato troppo aggressivo? Sì lo è stato, per quello ha preso una penalità. Per noi, per la gara ci ha messo un po' di più in difficoltà. Però è così, a me piace andare al limite, ma lui oggi è andato oltre. Si è sentito in radio, con il calore del momento, con l'adrenalina. Forse ho esagerato anche io, ma sicuramente lui ha esagerato".

Archiviato il braccio di ferro con Perez, Leclerc è tornato anche sulla prestazione della Ferrari nel GP d'Austria. Bisognerà però lavorare ancora a lungo per ritrovare la migliore Ferrari per Leclerc: "Oggi speravo in qualcosa di meglio.Non è male, siamo tornati con un buon passo. Per me era una gara molto difficile perché con la stessa strategia di quelli davanti. Quella è stata la nostra limitazione oggi".

A tal proposito il monegasco ha parlato delle difficoltà della Ferrari con tanti problemi ancora da risolvere: "Purtroppo mi spiace, ma devo dare la stessa risposta da un anno e mezzo: stiamo lavorando per provare a ridurre il distacco. Speriamo di battagliare per la vittoria al più presto. Continueremo a spingere al 200%. Dobbiamo lavorare bene senza andare nel panico".