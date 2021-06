Amara l'analisi di Charles Leclerc al termine della gara del GP di Francia, la peggior corsa stagionale del Cavallino. Lui e il suo compagno di squadra sul circuito Paul Ricard di Le Castellet hanno dovuto fare i conti con un grosso problema di degrado delle gomme finendo addirittura entrambi fuori dalla zona punti. Un disastro per la scuderia di Maranello che, dopo i fasti sui circuiti cittadini, ha fatto un enorme passo indietro appena il Mondiale di Formula 1 2021 è tornato a gareggiare sui circuiti tradizionali.

Nonostante i tentativi di variare la strategia iniziale da parte di Charles Leclerc (anticipato il primo pit-stop e passato poi alle due soste in corso d'opera) il risultato finale per il monegasco è stato pessimo: un 16° posto che lo vede terminare addirittura dietro la Williams di George Russell e soprattutto l'Alfa Romeo, motorizzata Ferrari, di Antonio Giovinazzi (che non è riuscito a superare nonostante avesse gomme nettamente più nuove). Un risultato che ha amareggiato il 23enne alfiere del Cavallino che al termine della corsa ha ammesso che ancora non si è capito da dove nascano questi problemi di degrado gomme e soprattutto che difficilmente potranno essere risolti a breve:

"Oggi è stato molto difficile. Io e Carlos abbiamo fatto tanta fatica. Io ho provato di tutto ma alla fine mangiamo queste gomme e adesso dobbiamo solo capire perché – ha detto infatti Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport al termine del GP di Francia -. A breve termine non credo che si possa risolvere questo problema con le gomme. Però dobbiamo capire cosa ci rallenta per intervenire in vista dell'anno prossimo".