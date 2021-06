Dopo un anno di assenza i piloti di Formula 1 oggi torneranno a correre sul circuito Paul Ricard di Le Castellet per il GP di Francia 2021. Il tracciato situato a soli 10 km dalla Costa Azzurra e che i driver dovranno percorrere per 53 volte in gara presenta una distribuzione uniforme delle curve ad alta, media e bassa velocità. Come rivelano i tecnici Brembo, fornitore ufficiale degli impianti frenanti della F1 il tracciato francese lungo 5.842 metri, è tra i circuiti meno impegnativi per i freni.

Si tratta di una pista molto tecnica, da medio carico aerodinamico con curvoni velocissimi come la Signes (curva 10) che viene affrontata in pieno e altre molto lente come la curva 15. ​Delle 15 curve del circuito Paul Ricard solo una sola è classificata come impegnativa per i freni. La più dura per l’impianto frenante è infatti quella alla curva 8 (la chicane che taglia in due il rettilineo da 1,8 km del Mistral): con le monoposto che vi arrivano a 349 km/h e scendono a 140 km/h in appena 126 metri.