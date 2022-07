Leclerc distrutto dopo l’errore nel GP Francia: ha un crollo emotivo, intervengono i marshall Immagini inedite del crollo emotivo avuto da Charles Leclerc dopo l’errore che lo ha costretto al ritiro nel GP di Francia della Formula 1 2022: rabbia e disperazione sfogate dal pilota della Ferrari a bordo pista con i marshall intervenuti per consolarlo.

A cura di Michele Mazzeo

Per la terza volta in stagione nel GP di Francia della Formula 1 2022 Charles Leclerc è stato costretto al ritiro mentre era in testa alla gara. Contrariamente a quanto avvenuto a Barcellona e a Baku però, al Paul Ricard la causa non è stata un guasto al motore della sua Ferrari bensì un suo banale errore. Ed è anche per questo motivo, oltre al fatto che con questo zero ha di fatto detto addio alle chance di contendere il titolo iridato a Max Verstappen, che in questa occasione il monegasco ha avuto una reazione diversa una volta sceso dalla vettura.

A Le Castellet, dopo aver provato invano a far ripartire la sua F1-75 rimasta incastrata nelle barriere e aver lanciato un urlo barbaro in radio, il 24enne di Monte-Carlo ha avuto subito un gesto di stizza sbattendo più volte i pugni sull'halo e imprecando prima ancora di essere uscito dall'abitacolo. Lo sconforto era così evidente che tutti i marshall presenti in zona sono corsi a consolarlo.

Uno di loro, per permettergli di sfogarsi lontano da occhi indiscreti lo ha fatto sedere in una delle postazioni riservate proprio ai commissari di pista. A quel punto Leclerc si è tolto il casco e il passamontagna e si è lasciato ad andare. Un crollo emotivo che lo ha portato ad accovacciarsi e passarsi più volte le mani sul volto su cui campeggiava una chiara espressione di disperazione. Tanto evidente che un altro marshall si è avvicinato per consolarlo mettendogli la mano sulla spalla.

Alzatosi però il pilota della Ferrari ha proseguito a sfogare quel mix di rabbia e delusione continuando a prendersela con se stesso per quell'errore che, non solo gli ha fatto perdere l'opportunità di vincere il GP di Francia, ma ha anche spezzato il suo sogno iridato. Accompagnato dai marshall Charles Leclerc si è poi diretto verso il paddock (successivamente si è infatti barricato nel motorhome del Cavallino senza passare dal box) e mentre attraversava a piedi la via di fuga di Curva 11 del Paul Ricard dai suoi occhi è cominciata anche a scendere qualche lacrima che il driver monegasco a provato a nascondere portandosi nuovamente le mani sul volto.

Un errore che, al di là delle ripercussioni sulla lotta per il Mondiale di Formula 1 2022 e delle piccole scusanti trovate da alcuni ex colleghi, ha dunque certamente segnato il giovane alfiere del Cavallino che però già tra qualche giorno avrà subito l'occasione di rifarsi in pista all'Hungaroring.