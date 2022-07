Formula 1 oggi, orari TV GP Francia su TV8 e Sky: dove vederlo in diretta e streaming, Leclerc in pole con la Ferrari

Oggi al Paul Ricard di Le Castellet va in scena la gara di Formula 1. Alle ore 15 è in programma la partenza del GP di Francia, 12° round del Mondiale di F1 2022. La gara della Formula 1 di oggi sarà trasmessa in diretta TV su TV8 e Sky.

L'orario della partenza del GP di Francia di Formula 1 sul circuito Paul Ricard di Le Castellet è fissato alle ore 15:00. Questa dunque l'ora in cui, dopo il giro di formazione, i piloti potranno scattare dalla griglia di partenza per completare il programma del dodicesimo gran premio stagionale.

La gara F1 di oggi è trasmessa in diretta TV sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 HD (canale 207). La corsa è visibile anche in live streaming su SkyGo e, dopo la sottoscrizione del pass sport, anche su NOW.

Non cambiano gli orari TV per vedere gratis in chiaro il GP di Francia: la gara di Le Castellet è trasmessa in diretta anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) a partire dalle ore 15 con telecronaca di Carlo Vanzini e commento tecnico di Matteo Bobbi e Marc Gené.