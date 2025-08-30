Leclerc, desolante team radio nella Q3 in Olanda: “Che giro di m…a. Sono pessimo, meritate di più”

Dopo le Qualifiche di sabato al GP Olanda continuano le difficoltà delle Ferrari che scatteranno domenica in terza e quarta fila. Charles Leclerc ha riassunto in un desolante team radio e nelle dichiarazioni post sessione, tutta la frustrazione della Scuderia di Maranello: “Ho cercato soluzioni senza trovarle, sono inaccettabile, scusate”.

Un sabato da dimenticare per le Ferrari in olanda dove si sono volte le Qualifiche in vista del GP di domenica sul circuito di Zandvoort storicamente avaro di soddisfazioni per il Team di Maranello. Alla fine si è ripetuto il tormentone già intravisto nelle Libere del venerdì, con le Rosse in costante difficoltà e sempre lontane dalle McLaren, anceh se leggermente meglio nelle qualifiche. Ma la frustrazione è tanta ed evidente e quando Charles Leclerc ha sbagliato in Q3 il team radio è stato disarmante: "Che giro di m… sono stato pessimo, non lo posso accettare". Parole che poi ha ripetuto ai microfoni: "Meritate di meglio, scusate, ho cerato soluzioni ma non le ho trovate".

La delusione delle Ferrari nelle qualifiche: Leclerc 6°, Hamilton 7°

Le Ferrari domenica alle 15:00 partiranno in terza e quarta fila con la Rossa di Charles Lecler che precede Lewis Hamilton. Un verdetto agrodolce su un circuito che ha da sempre evidenziato le difficoltà del Cavallino che ha confermato ancora una volta tutti i propri limiti, soprattutto nell'oramai sempre più impari confronto con le McLaren di Norris e Piastri che si divertono a giocarsi pole e primi posti. Due gli episodi che evidenziano un altro sabato dimesso, da parte del monegasco che si intrecciano su quanto accaduto durante la Q3, dove un suo errore gli è costato un paio di posizioni in griglia.

Il team radio di Leclerc: "Sono stato pessimo, inaccettabile. Mi dispiace"

Il primo, durante le qualifiche, quando l'errore in pista fa sbottare a caldo Leclerc in un team radio che non ha necessità di analisi o approfondimenti per constatare lo stato d'animo attuale che pervade all'interno della Scuderia di Maranello: "Che giro davvero davvero di mer…! Oh mio Dio, che delusione…" si sente nel team radio del monegasco. "Mi dispiace, vi meritate di meglio. Sono stato davvero pessimo". Una autocritica feroce che Leclerc ha ribadito successivamente, nel secondo episodio di giornata che chiude il cerchio quando è tornato sull'episodio a mente fredda: "Durante le Q3 non ho fatto un buon giro… anzi, è stato veramente brutto. Potevamo arrivare quarti però non sono stato abbastanza bravo: sono stato pessimo e questo non lo posso accettare. Ho cercato di trovare soluzioni senza riuscirci"

Vasseur: "L'errore gli è costato la 2a fila, ma è al venerdì che la Ferrari deve fare meglio"

L'analisi dell'amaro sabato delle rosse continua nelle parole di Leclerc: "Sicuramente questa pista evidenzia i nostri difetti ma in Olanda, oltre alle McLaren, anche la Red Bull sembra andare forte. Sarà difficile fare la differenza soprattutto se non facciamo tutto alla perfezione". Che è lontano dal vocabolario della Ferrari odierna: "Leclerc ha commesso un errore alla Curva 10 che probabilmente gli è costato la seconda fila" ha ulteriormente rimarcato Frederic Vasseur. "Ma comunque partivamo da troppo lontano, il venerdì dobbiamo fare meglio… se devi recuperare sempre, alla fine è facile commettere un errore".