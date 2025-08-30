Piastri si prende la pole nel GP Olanda battendo Norris, quarto posto a sorpresa per Hadjar

Oscar Piastri festeggia la sua quinta pole in carriera diventando il pilota più veloce in Q3 nel circuito di Zandvoort: neanche Lando Norris, il più veloce tra la giornata di venerdì e le prime sessioni di qualifica di oggi, è riuscito a strappargli dalle mani la prima posizione conquistata con un tempo di 1:08.662. Il testa a testa tra le due McLaren, un classico ormai di questo Mondiale, ha premiato l'australiano che si giocherà tutte le carte nella gara di domani.

Dietro di lui partirà l'altro pilota della Papaya e sul podio delle qualifiche si piazza anche Verstappen. La versa sorpresa arriva nel quarto posto completamente inaspettato del giovane Isack Hadjar che si regala il miglior risultato della sua carriera in F1 con la speranza di poter stupire ancora anche nella gara di domani.

Piastri in pole, Ferrari dalla terza fila

Norris domina nelle libere del venerdì e anche nelle prime due sessioni di prove del sabato, ma alla fine si fa soffiare la pole dal suo compagno di scuderia: per Piastri è la quinta volta in carriera, un traguardo importantissimo per l'australiano che non ha mollato nel testa a testa con l'altro pilota McLaren. Dietro di loro staccato Verstappen che si accontenta della terza posizione per la gara di domani in Olanda. La sorpresa più bella è quella di Hadjar che si regala il quarto posto nelle qualifiche, il miglior risultato ottenuto fin qui nella sua carriera: il franco-algerino partirà fianco a fianco con il campione olandese con un tempo pazzesco che lo lancia anche come possibile outsider per la gara.

Sorridono un po' meno le Ferrari che domani saranno costrette a partire dalla terza fila. Leclerc e Hamilton chiudono rispettivamente al sesto e al settimo posto in Q3 con tempi sicuramente non eccelsi e che li costringeranno a fare gli straordinari per tentare di restare in gara per il podio.