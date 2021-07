La Formula 1 ha annunciato che giovedì 15 luglio, prima dell'inizio del week end del GP della Gran Bretagna a Silverstone, saranno svelate in diretta streaming le nuove monoposto "a effetto suolo" che faranno la loro ricomparsa nel Circus a partire dalla prossima stagione. Verrà dunque mostrato in anteprima un modello di vettura per far capire meglio come saranno fatte le macchine della nuova era della F1 che comincerà il prossimo anno con l'introduzione del nuovo regolamento tecnico. Come vedremo però non si tratta di una vera e propria anteprima in quanto le foto di questo prototipo sono già finite in rete.

Il modello delle nuove monoposto di Formula 1 a grandezza naturale verrà svelato giovedì 15 luglio 2021 in diretta streaming sul sito ufficiale della Formula 1, F1.com, e sul canali YouTube e sulla pagina Facebook di F1, a partire dalle ore 16 (ora italiana). Oltre alle immagini della nuova macchina ci saranno anche gli interventi di alcuni esperti che spiegheranno nel dettaglio il progetto, il design e i cambiamenti rispetto al passato delle nuove vetture di Formula 1 che scenderanno in pista a partire dal 2022.

in foto: Uno dei tanti rendering delle macchine da F1 2022 presenti sul web

Non sarà però una vera e propria anteprima. Alcune foto del prototipo che sarà mostrato ufficialmente al mondo giovedì sono già state diffuse in rete. E da quello che è possibile vedere il concept della monoposto di Formula 1 che farà il suo debutto nel 2022 non si allontana molto dai tanti rendering già presenti sul web. La vettura è più corta rispetto alle attuali F1, l'aerodinamica è stata semplificata, mentre il muso anteriore e le pance laterali sono state abbassate per garantire proprio quell'effetto suolo che consentirà ai piloti di mettersi in scia ad un'altra vettura senza patire le turbolenze favorendo così i sorpassi.