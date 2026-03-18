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Le foto del circuito di Goiana allagato in alcune curve due giorni prima del GP Brasile di MotoGP

Il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città ha sommerso in parte la pista di Goiana dove nel weekend va in scena la MotoGP: 25 centimetri di acqua nei paddock, curve allagate.
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A cura di Ada Cotugno
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Fra due giorni la MotoGp sbarcherà in Brasile per il Gran Premio, ma il circuito di Goiania è parzialmente allagato: la pioggia è caduta in modo più abbondante del previsto e ha inondato quasi tutta la pista rendendo inaccessibili i paddock e il tunnel e facendo scattare l'allarme per tutti i piloti. La gara in questo momento non sarebbe a rischio, ma le condizioni del circuito destano molta preoccupazione anche perché è stato ristrutturato di recente ed è praticamente sconosciuto a tutti i piloti. Ha iniziato a piovere lunedì pomeriggio, come era stato previsto, e non ha più smesso causando ingenti danni a tutto il tracciato che ha retto benissimo il primo giorno, ma poi si è allagato perché l'asfalto non è riuscito a drenare tutta l'acqua che è caduta.

Le condizioni del circuito di Goiania

Il bollettino che arriva dal Brasile è preoccupante perché alcune aree del circuito intitolato ad Ayrton Senna sarebbero praticamente sott'acqua quando mancano appena due giorni all'arrivo dei piloti per il Gran Premio del Brasile. Nelle ultime ore la città brasiliana di Goiania è stata colpita da un violento nubifragio che ha avuto conseguenze anche sul tracciato che è stato invaso dalla pioggia: alcune zone risultano impraticabili, come un sottopassaggio e il paddock che restano inaccessibili. La testimonianza arriva dalle foto condivise da Livio Suppo, consulente in Moto2, che ha mostrato le condizioni allarmanti della pista.

L’immagine della pista allagata condivisa su Instagram
L’immagine della pista allagata condivisa su Instagram

La situazione potrebbe peggiorare perché nelle prossime ore sono previsti violenti temporali e la pioggia non cesserà per tutta la settimana. Le immagini destano molta preoccupazione: l'asfalto si è completamente allagato nelle ultime ore e inoltre nel paddock si sono accumulati circa 25 centimetri d'acqua che rendono impossibile il passaggio. I danni maggiori sono quelli riscontrati alla prima curva e all'ultima prima del traguardo, completamente sommerse. La Protezione Civile brasiliana ha diramato l'allarme per un rischio di inondazioni improvvise e le prossime ore saranno decisive per capire cosa succederà al GP in programma questo weekend: tutto dipenderà dalle condizioni dell'asfalto che verrà drenato con l'aiuto di macchinari che serviranno anche a pulire il tracciato.

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