L’avventura di Valentino Rossi nel WEC è già finita: BMW lo taglia anche dal programma GT3

L'esperienza di Valentino Rossi nel WEC si è conclusa molto prima di quanto immaginato. BMW M Motorsport e Team WRT hanno ufficializzato l'esclusione del pilota di Tavullia dalla line-up LMGT3 2026, sancendo la fine di un progetto iniziato nel 2024 e costruito attorno alla BMW M4 GT3 numero 46. Una decisione netta, che arriva dopo mesi di segnali e soprattutto dopo la mancata promozione in Hypercar, vero obiettivo sportivo della leggenda della MotoGP.

Il 46enne marchigiano era approdato stabilmente alle quattro ruote nel 2022, diventando rapidamente il volto mediatico e sportivo del programma GT di BMW. L'ingresso nel World Endurance Championship aveva prodotto risultati concreti: podi a Imola, Fuji e COTA, un secondo posto sfumato nel 2025 sempre a Imola per una penalità e una Le Mans 2025 vissuta da protagonista, con una qualifica di vertice e una gara in controllo prima del ritiro notturno per un problema elettrico che rese la vettura "pericolosa" da guidare.

Nonostante una stagione 2025 arricchita da tre vittorie sprint nel GT World Challenge Europe, dal podio alla Bathurst 12 Ore e dal successo nella 8 Ore di Indianapolis, il percorso nel Mondiale Endurance non ha trovato continuità. Con il contratto in scadenza a fine 2025, BMW ha scelto di non rinnovare il programma con Rossi, confermando la propria struttura LMDh Hypercar senza concedere spiragli al nove volte iridato, che nel 2024 aveva anche testato la BMW M Hybrid V8 nei rookie test.

Il segnale più evidente arriva dalla nuova griglia LMGT3: sparisce la #46, sostituita dalla #69 affidata a Dan Harper, Parker Thompson e Anthony McIntosh, mentre l'altra vettura ufficiale, la #32, sarà guidata da Augusto Farfus, Sean Gelael e Darren Leung. Nessuno dei compagni di squadra di Rossi resterà nel programma WEC della casa tedesca.

La chiusura è definitiva e riguarda l'intero progetto mondiale. Valentino Rossi non correrà il WEC nel 2026, né in GT3 né in Hypercar. Il futuro, salvo inviti eccezionali per la 24 Ore di Le Mans (opzione non da escludere), sembra riportarlo a tempo pieno nel GT World Challenge Europe, categoria in cui ha già dimostrato competitività e continuità di rendimento.

Il capitolo mondiale endurance, per il momento, si chiude dunque senza vittorie, ma con la sensazione di un'occasione rimasta a metà. BMW volta pagina, il WEC perde il suo volto più iconico e mediatico, mentre il #46 esce di scena proprio nel momento in cui la serie sta entrando in una nuova fase di stabilità tecnica e politica.