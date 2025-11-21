Las Vegas amara per Leclerc, la sua Ferrari si ferma all’improvviso durante le FP2: “Si è rotto qualcosa”

La seconda sessione di prove libere del GP di Las Vegas della Formula 1 2025 si è trasformata in un incubo per Charles Leclerc, costretto a fermare la sua SF-25 dopo aver avvertito un guasto improvviso. "Oh no, qualcosa si è rotto. Il cambio, posso cambiare o no?" ha comunicato via radio, prima di parcheggiare la monoposto dietro le barriere. Un problema che ha chiuso anzitempo il suo turno, dopo una FP1 dominata e una FP2 che lo aveva comunque visto competitivo.

Il guasto è arrivato nel momento decisivo, quando il monegasco tentava di ottenere un ultimo giro lanciato con gomme soft in una sessione già segnata da interruzioni (a causa di instabili tombini) e da condizioni al limite (per l'asfalto scivoloso). Leclerc non riusciva più ad ingranare le marce e ha dovuto spegnere la vettura su indicazione del suo ingegnere. Un finale anticipato che non ha solo compromesso il lavoro in pista, ma ha generato ulteriori problemi fuori dalla monoposto.

I Commissari FIA lo hanno infatti convocato per una doppia presunta infrazione del regolamento sportivo di Formula 1, relativa all'articolo 26.5: secondo i commissari, il pilota non avrebbe riposizionato il volante né disattivato l'ERS dopo essersi fermato. Un errore procedurale che rischia di costargli caro in un weekend già complicato.

Il venerdì di Las Vegas ha confermato un contesto difficile: temperature basse, asfalto scivoloso e nuove polemiche legate ai tombini, che hanno causato due bandiere rosse e ridotto il tempo utile in pista. In questo scenario caotico, Leclerc, nonostante non abbia di fatto messo a segno un tempo con le gomme più prestazionali della gamma, aveva comunque chiuso terzo nelle prove libere 2, a 161 millesimi dal leader Lando Norris, prima che il problema tecnico lo fermasse.

La Ferrari aveva portato un pacchetto aerodinamico specifico per il tracciato della Sin City e i primi segnali erano stati incoraggianti. Ma la rottura improvvisa e la successiva investigazione (che comunque non dovrebbe portare ad una penalità) rischiano di complicare un weekend che sembrava essersi aperto nel migliore dei modi.