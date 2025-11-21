Formula 1
Las Vegas amara per Leclerc, la sua Ferrari si ferma all’improvviso durante le FP2: “Si è rotto qualcosa”

Charles Leclerc costretto a fermare la sua Ferrari nelle FP2 del GP di Las Vegas della Formula 1 2025 per un problema improvviso, poi convocato dai Commissari F1 per una doppia violazione del regolamento.
A cura di Michele Mazzeo
La seconda sessione di prove libere del GP di Las Vegas della Formula 1 2025 si è trasformata in un incubo per Charles Leclerc, costretto a fermare la sua SF-25 dopo aver avvertito un guasto improvviso. "Oh no, qualcosa si è rotto. Il cambio, posso cambiare o no?" ha comunicato via radio, prima di parcheggiare la monoposto dietro le barriere. Un problema che ha chiuso anzitempo il suo turno, dopo una FP1 dominata e una FP2 che lo aveva comunque visto competitivo.

Il guasto è arrivato nel momento decisivo, quando il monegasco tentava di ottenere un ultimo giro lanciato con gomme soft in una sessione già segnata da interruzioni (a causa di instabili tombini) e da condizioni al limite (per l'asfalto scivoloso). Leclerc non riusciva più ad ingranare le marce e ha dovuto spegnere la vettura su indicazione del suo ingegnere. Un finale anticipato che non ha solo compromesso il lavoro in pista, ma ha generato ulteriori problemi fuori dalla monoposto.

I Commissari FIA lo hanno infatti convocato per una doppia presunta infrazione del regolamento sportivo di Formula 1, relativa all'articolo 26.5: secondo i commissari, il pilota non avrebbe riposizionato il volantedisattivato l'ERS dopo essersi fermato. Un errore procedurale che rischia di costargli caro in un weekend già complicato.

Leggi anche
Al GP di Las Vegas è successo di nuovo: FP2 interrotta a causa di un tombino "sospetto"

Il venerdì di Las Vegas ha confermato un contesto difficile: temperature basse, asfalto scivoloso e nuove polemiche legate ai tombini, che hanno causato due bandiere rosse e ridotto il tempo utile in pista. In questo scenario caotico, Leclerc, nonostante non abbia di fatto messo a segno un tempo con le gomme più prestazionali della gamma,  aveva comunque chiuso terzo nelle prove libere 2, a 161 millesimi dal leader Lando Norris, prima che il problema tecnico lo fermasse.

La Ferrari aveva portato un pacchetto aerodinamico specifico per il tracciato della Sin City e i primi segnali erano stati incoraggianti. Ma la rottura improvvisa e la successiva investigazione (che comunque non dovrebbe portare ad una penalità) rischiano di complicare un weekend che sembrava essersi aperto nel migliore dei modi.

