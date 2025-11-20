Formula 1, GP Las Vegas: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e streaming

Gli orari del Gran Premio di Las Vegas della Formula 1 2025: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche e gara della F1 sul circuito cittadino della Strip.

Dopo la pausa la Formula 1 torna in pista per iniziare il trittico finale del Mondiale 2025 facendo nuovamente tappa negli Stati Uniti: da venerdì 21 a domenica 23 novembre sul circuito cittadino della Strip va infatti in scena il Gran Premio di Las Vegas.

Il programma del terzultimo round stagionale della F1 è quello canonico: si parte stanotte e domani mattina con le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), si prosegue poi sabato con le Libere 3 e le qualifiche mentre domenica si chiude con la gara che assegna i punti validi per le classifiche iridate.

A causa del fuso orario, a non essere consueti saranno invece gli orari italiani delle varie sessioni sul tracciato della città del Nevada. L'intero programma del Gran Premio di Las Vegas sarà trasmesso in diretta TV su Sky mentre qualifiche e gara si potranno vedere gratis in chiaro su TV8 ma in differita.

Dopo il weekend di Interlagos, già da questa notte le principali attenzioni saranno inevitabilmente rivolte alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri e alla Red Bull di Max Verstappen per capire quale dei tre piloti in lotta per il titolo iridato si trova più a proprio agio sull'atipico tracciato cittadino di Las Vegas. Sotto la lente d'ingrandimento anche le Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell, reduci da un ottimo, soprattutto per il giovane italiano, weekend brasiliano. Interessante inoltre capire se le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton saranno competitive fin da subito sul circuito della Strip e qual è l'atmosfera che si respira all'interno della scuderia dopo il recente sfogo pubblico del presidente John Elkann.

F1, gli orari su TV8 e Sky del GP di Las Vegas

Venerdì 21 novembre

01.30: Prove libere 1 (Sky Sport F1)

05.00: Prove libere 2 (Sky Sport F1)

01.30: Prove libere 1 (Sky Sport F1) 05.00: Prove libere 2 (Sky Sport F1) Sabato 22 novembre

01.30: Prove libere 3 (Sky Sport F1)

05.00: Qualifiche (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

01.30: Prove libere 3 (Sky Sport F1) 05.00: Qualifiche (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno) Domenica 23 novembre

05.00: Gara (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

ORARI GP LAS VEGAS F1 SU TV8

Sabato 22 novembre

14.00: differita Qualifiche (TV8 e tv8.it)

14.00: differita Qualifiche (TV8 e tv8.it) Domenica 23 novembre

14.00: differita Gara F1 (TV8 e tv8.it)

Dove vedere il GP Las Vegas F1 in diretta TV e in streaming

Le tre sessioni di prove libere, le qualifiche e la gara del Gran Premio di Las Vegas della Formula 1 2025 sono trasmesse in diretta TV solo su Sky. È possibile vedere il GP di Las Vegas sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi, Marc Gené e Ivan Capelli.

Qualifiche e gara F1 del GP di Las Vegas si possono vedere anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming gratis su tv8.it ma in differita a partire rispettivamente dalle 14:00 di sabato e dalle 14:00 di domenica.