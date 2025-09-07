Formula 1
Lando Norris sale sul podio e riceve un’accoglienza inaspettata: i tifosi lo ricoprono di fischi

Il pilota britannico, secondo alle spalle di Verstappen, una volta salito sullo splendido podio di Monza ha ricevuto un’accoglienza inaspettata. I tifosi hanno ‘regalato’ fischi a Norris.
A cura di Alessio Morra
Il podio di Monza è unico. Al di là delle banalità che si dicono, spesso, per esaltare il tracciato italiano, è proprio così. Perché in Formula 1 da nessuna parte i piloti vivono un bagno di folla così, meraviglioso e vecchio stile. Indimenticabile per chi vince e per chi se la gode, soprattutto se ha una tuta rossa, quella della Ferrari. Ma per chi non è un ferrarista talvolta può essere un dolce tormento. Di fischi se ne sono presi in passato quelli che erano i rivali della Ferrari, quindi pure Hamilton e Vettel, stavolta fischi copiosi sono arrivati a Lando Norris, che ha mascherato il proprio disappunto, pensando forse che quello era il male di minore di un altro weekend complicato.

Fischi sul podio a Monza per Lando Norris

Nessun pilota della Ferrari sul podio – Leclerc quarto, Hamilton sesto. Quando Piastri sale e fa il suo ingresso si sentono dei timidi abbracci, chissà magari le sue origini italiane fanno la differenza. Poi entra Lando Norris e piovono fischi, onestamente inaspettati. Non sono durati parecchio, ma si sono sentiti bene. Per Verstappen stavolta niente fischi. Quelli a Norris hanno stupito, perché al di là qualche sporadico duello con Leclerc non è mai stato rivale della Ferrari e, onestamente, sembra un ragazzo simpatico e non uno di quei piloti polemici e focosi.

Secondo posto per Norris a Monza

Un weekend negativo per Lando Norris, che si è arrivato secondo, ma non è riuscito a piazzare un colpo. Ha guadagnato tre punti su Piastri, ma resta dietro di 31 punti nella classifica piloti rispetto al compagno di squadra, e ha dovuto incassare anche un problema al pit-stop, un problema che alla fine non gli è costato nulla in termini di punti, ma è un altro problema dopo la rottura del motore in Olanda.

