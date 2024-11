video suggerito

Lando Norris è un fulmine, è sua la pole della Sprint Race del Qatar: Leclerc solo quinto Lando Norris partirà dalla pole nella Sprint Race del Gp Qatar. In prima fila anche Russell. La Ferrari è quarta con Sainz, quinta con Leclerc. La Sprint Race è alle ore 15 di sabato.

A cura di Alessio Morra

Lando Norris fa la pole position della Sprint Race del Gp del Qatar. Una pole meritata quella del britannico della McLaren che è stato sempre il più veloce, secondo posto per un caldissimo George Russell poi Piastri, Sainz e Leclerc. La Ferrari è in piena lotta con la McLaren per il titolo Costruttori e ha bisogno di una grande rimonta nella Sprint per non perdere terreno in classifica. Sesto Verstappen, settimo Hamilton.

Q1: i tempi si abbassano di secondo in secondo. Lando Norris abbassa il tempo ogni volta, a un certo punto è pari con Russell, ma poi dà una grande frustrata. Bene anche Piastri e Verstappen, Hamilton davanti a Leclerc. La Ferrari anche Sainz c'è. Molto bene Bottas e Stroll. Vengono subito eliminati Perez, altro disastro, Tsunoda, Ocon, Zhou e Colapinto.

Q2: molto interessante è anche la SQ2. Norris alla fine è sempre il più veloce. Russell lo tallona, seguono Piastri, Hamilton e Verstappen, con le Ferrari che non hanno ulteriormente girato avendo blindato il passaggio alla Q3. Passano pure Gasly e Lawson. Fuori le Aston Martin di Alonso e Stroll, Albon, Bottas e Magnussen.

Q3: Lando Norris era il più veloce e stavolta non ha sbagliato. Un giro perfetto, il primo, per blindare la pole position. Piastri vicino, ma non troppo. Perché in mezzo alle due McLaren si è messo George Russell. Sainz quarto davanti a Leclerc. La Ferrari sperava e pensava di fare di più. La Sprint Race scatterà alle ore 15 di sabato 30 novembre.

Griglia di Partenza della Sprint Race

1ª fila: Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes)

2ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Carlos Sainz (Ferrari)

3ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull)

4ª fila: Lewis Hamilton (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine)

5ª fila: Nico Hulkenberg (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls)

6ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams)

7ª fila: Valtteri Bottas (Sauber), Lance Stroll (Aston Martin)

8ª fila: Kevin Magnussen (Haas), Sergio Perez (Red Bull)

9ª fila: Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Estaban Ocon (Alpine)

10ª fila: Zhou Guanyou (Sauber), Franco Colapinto (Williams)