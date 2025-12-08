Lando Norris dopo il titolo in F1 avrà un nuovo numero: “Non è solo per me, è per tutta la McLaren”

Lando Norris è entrato nell'olimpo della Formula 1. Il pilota della McLaren è il trentacinquesimo pilota ad aggiudicarsi il titolo Mondiale. Un elite ristrettissima se si considera che il Campionato esiste dal 1950. Da oltre una decina d'anni i piloti hanno un numero fisso, chi vince il titolo può scegliere di prendersi il numero 1. Norris non si è fatto scrupoli e ha fatto subito sapere che, almeno per un anno, il ‘suo' 4 finirà in soffitta.

"C'è un motivo preciso, quel numero puoi solo guadagnartelo"

La gioia di Lando è stata coinvolgente. Le lacrime con la mamma, il papà, la fidanzata, il suo team rimarranno così come i sorpassi dopo il primo pit-stop. Dopo la festa, alla quale ha partecipato anche Charles Leclerc, è stato intercettato da Sky Sports UK ai quali ha spiegato che sulla McLaren campeggerà il numero 1 nel 2026: "C'è un motivo preciso. Quel numero puoi solo guadagnartelo vincendo e devi lavorare sodo per ottenerlo. Tutti noi lo indosseremo con orgoglio. Tutti i miei meccanici, i miei ingegneri, tutti quelli che fanno parte della McLaren potranno avere questo riconoscimento. Non è solo per me, ma è anche per loro. Siamo i numeri 1″.

Norris non imita Hamilton ma Verstappen

Scelta prevedibile quella di Norris. Anche se in passato Lewis Hamilton non ha mai abbandonato il 44, che lo ha utilizzato pure quando era campione del mondo e avrebbe potuto avere il numero 1. Max Verstappen invece il numero 1 lo ha voluto sul muso della sua Red Bull in questi ultimi quattro anni.

E ora c'è curiosità, a proposito dell'olandese. Che a regola potrebbe riprendersi il numero 33, quello che lo ha accompagnato nei primi anni della sua carriera e soprattutto nell'anno del titolo Mondiale soffiato a Hamilton nel 2021. Ma all'epoca Max scelse il doppio tre perché il numero 3 era stato già preso da Daniel Ricciardo, che si è ritirato ed ha lasciato libero quel numero.