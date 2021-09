La carriera di Cairoli tra velocità, fango e gloria: il suo numero 222 ritirato ufficialmente Tony Cairoli ha annunciato il ritiro, a fine stagione chiuderà la sua carriera e non parteciperà al prossimo mondiale di Motocross. La Federazione internazionale lo ha omaggiato nel modo migliore possibile: ha deciso di ritirare dalle competizioni il suo numero caratteristico, quel 222 con il quale ha vinto 9 titoli mondiali.

Nove mondiali vinti in 20 anni di carriera nel motocross, più altri 2 secondi e terzi posti. Diciassette quelli complessivi da quando nel 2001 fece irruzione nella categoria cadetti. Tony Cairoli è la storia dello sport italiano e del mondo dei motori: su due ruote ha scolpito le vittorie più belle in sella al mezzo tra schizzi di fango e fondi insidiosi, avversari domati con la tecnica e con il talento. Il campione ha annunciato il ritiro dalla specialità nei giorni scorsi. A fine stagione chiuderà un capitolo della sua vita caratterizzato da velocità, fango e gloria.

Non è stata una decisione facile da prendere – ha spiegato in un post su Instagram rivolto alla sua community di tifosi -. Non mi sono mai fermato a pensare come sarebbe stato questo momento. Di sicuro resterò nell’ambiente, il motocross è comunque la mia vita, resterà la mia grande passione e con KTM continuerò il mio percorso, anche se con un ruolo diverso.

La sua sagoma non salterà più fuori da un dosso, una salita vertiginosa, arrampicandosi in cielo e poi planando sul circuito per riprendere la corsa. Assieme a Cairoli scomparirà dalle piste anche il suo numero iconico: è il 222 che ha contrassegnato il pilota italiano nel corso delle 18 stagioni nel Mondiale Motocross. La decisione è un segno di grande rispetto, il modo migliore per rivolgere la standing ovation a uno dei protagonisti assoluti della categoria.

E così dopo l'annuncio del presidente della Federazione Internazionale di Motociclismo, Jorge Viegas, arriva anche la testimonianza di Giuseppe Luongo, presidente di Infront Moto Racing, il promoter ufficiale della MXGP.