La telefonata di Hamilton al fratello per la Ferrari: "Sei in un posto dove nessuno ti sente?" Lewis Hamilton alla Ferrari dal 2025 ha sconvolto il mondo dei motori e della Formula 1. Nicolas, il fratello del pilota britannico, ha raccontato in diretta su Instagram la telefonata che Lewis gli ha fatto annunciandogli la clamorosa notizia: "Sei in un posto in cui nessuno può sentirti?".

A cura di Fabrizio Rinelli

Lewis Hamilton alla Ferrari dal mondiale di Formula 1 2025. Tre giorni fa l'annuncio che ha sconvolto il mondo dei motori e che apparentemente crea una delle coppie di piloti più forti della storia. Il pilota britannico insieme a Charles Leclerc a bordo della Rossa era un qualcosa di inimmaginabile fino a qualche anno fa. Nessuno pensava potesse mai accadere qualcosa di simile, nemmeno il fratello di Lewis Hamilton, Nicolas. Quest'ultimo ne ha parlato durante una diretta su Instagram in cui ha raccontato il momento in cui suo fratello gliel'ha confidato.

Lewis Hamilton e suo fratello Nicolas insieme.

Nicols ha descritto la sua reazione dopo aver appreso la notizia. Lewis Hamilton fremeva, doveva dirlo a qualcuno. Chi più di un suo stretto familiare avrebbe dovuto saperlo in anteprima. Alla vigilia degli annuncia ufficiali da parte dei due team che hanno reso già storica la giornata del 1 febbraio 2024 quando di fatto è stato svelato il futuro di Lewis alla Ferrari. "È stato sorprendente" ha spiegato Nicolas che non poteva crederci quando ha sentito Lewis rivelargli che dal 2025 avrebbe guidato la monoposto di Maranello: "Wowm oh mio Dio!".

Lewis Hamilton ha provato a telefonare suo fratello pochi giorni prima dell'annuncio. Nicolas racconta di aver preso parte a un evento pubblico della Coca Cola. Proprio in quel momento il suo smartphone inizia a suonare: "Ehi fratello, ti richiamo appena posso". Nicolas racconta di aver letto sullo schermo il nome di Lewis ma mai si sarebbe aspettato che la fretta che avesse di contattarlo potesse essere riconducibile a una cosa del genere. "L'ho chiamato più tardi, la sera e lui non ha risposto e mi ha detto che era a letto, quindi ho pensato, ‘Ok, non preoccuparti'".

Lewis però ha insistito per sfruttare qual momento: "Ci sei? Mi farebbe davvero piacere parlarti adesso". Nicolas ha spiegato che in quel momento si stava recando al lavoro ma era rimasto incuriosito dalla fretta che aveva Hamilton di parlargli: "Ok dammi cinque minuti". La rivelazione che gli stava per fare era davvero importante: "Sei in un posto dove puoi parlare? Puoi parlare senza che nessuno ti senta?', e io ho risposto: ‘Sì'". A quel punto non c'erano più maschere: "Vado alla Ferrari nel 2025". Nicolas non può crederci: "‘Wow oh mio Dio, stai scherzando? Questo è pazzesco!". In pochi secondi cambia tutto e ora in tanti non aspettano altro che passi subito questa stagione per tuffarsi nel 2025 e vedere finalmente Hamilton a bordo della sua Ferrari.

