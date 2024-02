La reazione di Leclerc all’annuncio di Hamilton in Ferrari non lascia dubbi: già sapeva tutto La trattativa per portare Lewis Hamilton alla Ferrari a partire dal Mondiale di Formula 1 2025 è stata condotta in gran segreto, uno dei pochi a sapere tutto sembra essere Charles Leclerc come conferma la sua reazione all’annuncio ufficiale fatto dalla scuderia di Maranello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La notizia del clamoroso approdo di Lewis Hamilton in Ferrari a partire dal Mondiale di Formula 1 2025 si è abbattuta all'improvviso come uno tsunami sul Circus a poche settimane dall'inizio della nuova stagione. Tutti sono stati colti di sorpresa, compreso il team principal della Mercedes Toto Wolff a cui il 39enne britannico ha comunicato la propria volontà di attivare la clausola di salvaguardia presente nel suo contratto solo qualche giorno prima dell'annuncio ufficiale e quel Carlos Sainz che ha visto sfumare definitivamente la trattativa per il rinnovo dell'accordo in scadenza e si ritrova ora a dover disputare un intero campionato sapendo che alla fine lascerà Maranello.

Eppure le trattative tra i vertici della scuderia del Cavallino Rampante (John Elkann in prima persona e Frederic Vasseur) andavano avanti da mesi (difficile credere ci sia voluto meno tempo per accordarsi su tutti i punti e definire un contratto pesante come quello del sette volte campione del mondo). Per quanto tutto venisse fatto nella massima riservatezza, difficilmente si può pensare che l'altro pilota della Ferrari Charles Leclerc fosse tenuto all'oscuro di tutto. Già, perché nel frattempo si stava sviluppando anche la trattativa per il suo rinnovo di contratto con la casa di Maranello che è stato annunciato solo pochi giorni prima che fosse ufficializzato il passaggio di Hamilton in rosso a partire dal 2025.

Inevitabile dunque che prima di apporre la firma sull'accordo che lo lega ora al Cavallino Rampante per "molti altri anni ancora", il monegasco sia stato messo al corrente del fatto che dalla prossima stagione avrà un nuovo ingombrantissimo compagno di squadra ed abbia dato in qualche modo il proprio avallo alla trattativa portata avanti parallelamente con il 39enne di Stevenage (con cui c'è anche un grande rapporto di stima reciproca).

Leggi anche Hamilton lascia la Mercedes e dal 2025 correrà con la Ferrari, F1 in subbuglio

E la reazione di Charles Leclerc all'annuncio ufficiale del passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari dal Mondiale di Formula 1 2025 non fa altro che confermare ciò. Nessun messaggio, nessun commento, nessun post sui social riguardo l'argomento, bensì un lungo silenzio che, paradossalmente, dice tantissimo. Niente stupore e nessun commento, perché, evidentemente, era uno dei pochissimi a sapere già tutto di quello che è uno dei colpi di mercato più sensazionali della storia della F1 e, di conseguenza, anche che il contratto del suo attuale compagno di squadra Carlos Sainz non sarebbe stato rinnovato.

Formula 1 News Calendario Classifica segui