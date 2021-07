Nikita Mazepin sta vivendo la sua prima stagione in Formula 1 e non si può dire certo che ha stupito. In poche gare si è fatto letteralmente tanti nemici, ha litigato con metà della griglia e ha iniziato la stagione andando, più volte, a sbattere. Il russo non ha molti peli sulla lingua ed è stato sin troppo diretto anche con il compagno di squadra Mick Schumacher. Nella conferenza stampa della vigilia del Gran Premio d'Austria, in programma domenica 4 luglio a Spielberg, sul tracciato di proprietà della Red Bull, il pilota della Haas ha sbalordito anche parlando di calcio. Perché lui, che è russo, ha detto che tra le squadre rimaste in gara agli Europei farà il tifo per l'Ucraina di Shevchenko. Una risposta stupefacente considerati i problemi che ci sono da tempo tra le due nazioni:

Per chi tifo ora che la mia Nazione è fuori dai giochi? Sostengo l’Ucraina. So che ora sono due Paesi diversi tra loro, ma sono stati nostri gemelli e lì ho molti amici. Sarebbe bellissimo per i tifosi se vincesse il torneo.

Di sicuro dalla Russia più di qualcuno non vedrà di buon occhio quelle parole. Anche recentemente c'è stata una querelle forte tra i due paesi. L'Ucraina sulla maglia ufficiale per gli Europei aveva fatto scrivere lo slogan ‘Gloria ai nostri eroi', una frase riferita alla spinosa e annosa questione della Crimea, che appartiene all'Ucraina secondo il diritto internazionale, ma che è stata occupata e poi annessa successivamente alla Russia. Tiferà Ucraina Mazepin soprattutto sabato in occasione della partita con l'Inghilterra, che dimostra di non amare troppo: