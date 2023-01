La richiesta di John Elkann a Vasseur per il nuovo corso Ferrari: “Il tuo compito è questo” Il nuovo team principal della Ferrari Frederic Vasseur ha svelato com’è andato il primo incontro con John Elkann e qual è stata la richiesta che gli ha fatto il Presidente in vista del Mondiale di Formula 1 2023. Il francese ha anche rivelato in che modo intende gestire il team e i suoi piloti Leclerc e Sainz.

A cura di Michele Mazzeo

La Ferrari ha cominciato la preparazione in vista del Mondiale di Formula 1 2023. Con i tre giorni di test a Fiorano in cui il collaudatore Robert Shwartzman e i due piloti ufficiali Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno girato con la SF-21, ha difatti preso effettivamente il via il nuovo corso della scuderia del Cavallino guidata ora dal nuovo team principal Frederic Vasseur che si è insediato a Maranello lo scorso 9 gennaio. Il francese, scelto dal Presidente John Elkann, come successore del dimissionario Mattia Binotto, ha assistito di persona dal box ai 123 giri effettuati sulla pista di casa dal driver monegasco con cui torna a lavorare dopo i kart, la GP3 e la stagione in Alfa Romeo in cui lo ha fatto debuttare in F1.

Il nuovo numero uno della squadra italiana ha anche parlato per la prima volta ai media da team principal della Ferrari svelando alcuni retroscena riguardanti il suo approdo a Maranello, in che modo intende gestire il team (rivelando che non rivestirà anche il ruolo di direttore tecnico come faceva il suo predecessore), quali sono i primi riscontri emersi sulla nuova macchina e quali sono i suoi obiettivi per l'imminente Mondiale di Formula 1 2023.

In questa occasione ha dunque anche rivelato come è andato il suo primo incontro con il presidente John Elkann in cui gli è stato offerto il ruolo di nuovo team principal di quella che è la scuderia più blasonata del Circus: "Sono rimasto molto calmo. Quando ci siamo incontrati la prima volta, ho considerato i pro e i contro. Di sicuro, quando lavori nel mio ruolo, a un certo punto vuoi vincere con la Ferrari. Credo che sia la sfida più grande, per uno nella mia posizione – ha infatti svelato Frederic Vasseur in un'intervista rilasciata a Carlo Vanzini di Sky Sport –. Quando ho avuto i primi colloqui con Ferrari, ho pensato che fosse arrivato il momento per la sfida più bella nella mia professione. Vincere con la Ferrari è l’obiettivo perfetto" ha quindi proseguito il 54enne transalpino.

Parlando in conferenza stampa ad alcuni giornalisti selezionati Vasseur ha poi svelato qual è stata la richiesta fattagli dal Presidente John Elkann e dall'amministratore delegato Benedetto Vigna al momento del suo approdo a Maranello: "Arrivare in Ferrari non è aver raggiunto un obbiettivo. Il mio obiettivo è vincere con la Ferrari. Abbiamo un target chiaro: dobbiamo vincere il campionato e non dobbiamo essere timidi nel nasconderlo. Il mio compito è questo, questo è quello che mi hanno chiesto John (Elkann, ndr) e Benedetto (Vigna, ndr)" ha serenamente ammesso il nuovo team principal del Cavallino che dunque non si è nascosto in vista dell'ormai imminente Mondiale di Formula 1 2023.

Il suo unico obiettivo dunque è riportare la Ferrari a vincere quei titoli iridati che mancano a Maranello da 14 anni (2008 l'ultimo Mondiale Costruttori vinto, nel 2007 l'ultimo titolo piloti) e lo ha sottolineato anche quando ha parlato delle possibili gerarchie tra i due piloti Leclerc e Sainz: "Il nostro obbiettivo è vincere, non vincere con Charles o con Carlos. Dobbiamo solo vincere" ha difatti detto Frederic Vasseur chiarendo poi che, almeno inizialmente, non vi sarà un primo e un secondo pilota ("Se a un certo punto della stagione, uno sarà messo molto meglio dell’altro in classifica, dovremo agire di conseguenza. Ma non ci sarà un numero uno in partenza" le sue parole a riguardo).