La reazione di Leclerc dopo il fiasco Ferrari in Bahrain: torna nei box e sorprende tutti Gesto sorprendente da parte di Charles Leclerc dopo la grande delusione per il ritiro nel GP del Bahrain della Formula 1 2023: dopo la gara il pilota è tornato nel box Ferrari e si è reso protagonista di un gesto che ha sorpreso tutti.

A cura di Michele Mazzeo

Il Mondiale di Formula 1 2023 si è aperto con una grande delusione per Charles Leclerc che ha chiuso la prima gara stagionale con un ritiro per un guasto improvviso alla sua Ferrari mentre si trovava in terza posizione. Il Gran Premio del Bahrain non ha riservato dunque grandi soddisfazioni al monegasco rimasto anche sconcertato dalla netta superiorità mostrata dalla Red Bull, sia con Verstappen che con Perez, rispetto alla SF-23 dopo che in qualifica invece il divario non sembrava così ampio.

Le aspettative per la gara sul circuito di Sakhir erano alte, ma già due ore prima del via per il 25enne di Monte-Carlo erano arrivate le prime brutte notizie: qualcosa nella sua monoposto non funzionava correttamente e pertanto si è reso necessario sostituire il pacco batterie e la centralina elettronica esaurendo già, per entrambe le componenti, il numero massimo di unità concesse dal regolamento per l'intero campionato senza dover scontare una penalità.

La partenza in cui, grazie alle gomme soft nuove risparmiate in qualifica, e il primo stint di gara sembravano aver fatto tornare il sorriso al monegasco che però già dopo il primo pit-stop ha cambiato nuovamente umore: la SF-23 con gomme hard non ha lo stesso ritmo delle rivali (non solo della Red Bull, ma anche di Aston Martin e Mercedes). Nonostante ciò però quello che sarebbe un consolatorio podio, quando mancano solo 16 giri alla conclusione della gara, non sembra essere in discussione ma nel corso del 41° giro ecco che arriva il disastro: la sua Ferrari si ammutolisce improvvisamente, perde pian piano potenza e lo costringe a parcheggiare nella via di fuga più vicina.

Tutti i sogni di gloria dunque scompaiono e Leclerc è costretto a scontarsi con la realtà che parla di uno zero in classifica e un ritardo già ampio da Verstappen che nel frattempo andava tranquillamente a vincere scortato a distanza dal compagno di squadra Perez. Impossibile nascondere l'amarezza e la delusione provate dal pilota di Monte-Carlo che le ha fatte vedere anche nelle interviste TV post-gara.

La reazione da parte di Charles Leclerc però è arrivata subito. Qualche ora dopo la fine della gara infatti è tornato nel paddock del circuito di Sakhir ed è entrato nel box della Ferrari per andare a ringraziare tutti i meccanici e i tecnici della scuderia di Maranello presenti. Il monegasco li ha rincorsi uno per uno, ha stretto loro la mano, li ha ringraziati per il lavoro svolto e li ha anche incoraggiati in vista del futuro. Un gesto sorprendente alla luce della grande delusione di cui è stato vittima nel corso del GP del Bahrain, un gesto da vero uomo squadra quello del 25enne di Monte-Carlo che proprio nel momento più duro per lui si preoccupa di ringraziare e rincuorare tutte quelle persone che lavorano per lui e la Ferrari.

Di fatto dunque Leclerc ha dato seguito alle parole pronunciate subito dopo il ritiro ed è stato lo stesso team del Cavallino a sottolinearlo: "C'è del lavoro da fare e lo stiamo facendo insieme" recita infatti la didascalia che accompagna il video del bel gesto del suo pilota qualche ora dopo la grande delusione per un primo GP della stagione che di certo non si è concluso come lui e tutta la Ferrari si aspettava.